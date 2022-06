Firma Maga Foods zamknięta. Kiedy zostanie wykreślona z listy sankcyjnej?

Wczoraj w Warszawie odbył się kolejny protest pracowników firmy Maga Foods. Decyzją MSWiA firma została zamknięta po wpisaniu jej na listę sankcyjną związaną z wybuchem wojny w Ukrainie. Jak podali organizatorzy protestu, w siedzibie firmy został odłączony prąd, a konta pozostają zablokowane. Maga Foods przedstawiła dokumenty, które wykluczają powiązania z rosyjskim kapitałem. Firma jednak nadal widnieje na liście.

O procedurę wykreślenia z lista zapytaliśmy ministerstwo.

- Wyjaśniamy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest uprawniony do wydawania decyzji w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, z urzędu lub na uzasadniony wniosek organów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wszystkie uzyskiwane informacje na temat ewentualnych powiązań są zatem na bieżąco analizowane przez wskazane w ustawie podmioty, w tym służby. Decyzje co do wpisu na listę sankcyjną, jak i sama lista są powszechnie dostępne na stronie podmiotowej i BIP MSWiA.

W przypadku osób i podmiotów, które złożyły wniosek o ich wykreślenie z listy, a zostały na nią wpisane na wniosek wspomnianych organów, MSWiA dokonuje oceny dokumentów przekazanych w ramach prowadzonego postępowania we współpracy z tym organem.

Szybkość zakończenia sprawy jest zależna od możliwości oceny dowodów dotyczących stanu faktycznego - odpowiada nam biuro prasowe firmy.

Maga Foods: Nie jesteśmy powiązani z rosyjskim kapitałem, właścicielem jest Holender

Firma pisze w swoim oświadczeniu m.in. "MAGA to przykład udanej polskiej przedsiębiorczości i firm, która padła niestety ofiarą własnego sukcesu. W 2017 r. założycielka firmy sprzedała zakład funduszowi inwestycyjnemu z krajów Beneluxu. W wyniku kolejnych zmian własnościowych częściowym udziałowcem koncernu kontrolującego spółki Maga Foods stał się stał się podmiot, którego jednym z beneficjentów ostatecznych był oligarcha Michał Friedman. Ten stan rzeczy zmienił się niezwłocznie po napaści Rosji na Ukrainę."

Spółka podaje, że jej holenderscy właściciele rozwiązali wszelkie umowy z podmiotami powiązanymi z Friedmanem. Teraz wszystkie działy należą do Erika Brasa - Holendra zarządzającego grupą.