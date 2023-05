Firma z branży spożywczej najemcą Hi Piotrkowska. Dołączy do Żabki i Rossmanna

Firma zajmie całe piąte piętro budynku, tj. 1740 mkw. powierzchni biurowej. Będzie się tam mieścić siedziba spółki Tate & Lyle Global Shared Services, które od 12 lat wspiera procesy biznesowe Grupy Tate & Lyle, obsługując jej spółki na całym świecie w obszarze finansów, księgowości, obsługi klienta, IT, zakupów, kadr i płac i innych.

W poszukiwaniu nowej siedziby oraz negocjacji umowy najmu Tate & Lyle reprezentowali eksperci z łódzkiego biura Colliers.

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowy, znajdujący się w ścisłym centrum Łodzi, tuż obok węzła przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tys. mkw. oraz hotel Hampton by Hilton. Pierwszy biurowiec to 20-piętrowa wieża klasy A+, o wysokości 82 metrów, co czyni ją najwyższym budynkiem biurowym w mieście oraz 5-piętrowy budynek, leżący w ciągu historycznej zabudowy kamienic, bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej.

Kolejny najemca w Hi Piotrkowska

‘Hi’ jest siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż, w tym iTechArt, Avient, Signify, Sii, bank PKO BP, a także biur serwisowanych, centrum konferencyjnego oraz sklepów, kawiarni i punktów usługowych (Klinika Bocian, drogeria Rossmann, Starbucks, Żabka, lokalna kwiaciarnia Badylarz i wiele innych).

- Wybór nowej lokalizacji poprzedziliśmy bardzo dokładnymi analizami, zarówno pod kątem potrzeb firmy, jak i potrzeb naszych pracowników – mówi Miłosz Aleksander, Vice President, Dyrektor Zarządzający Tate & Lyle Global Shared Services. – Zależało nam, aby nasze biuro było atrakcyjne z perspektywy lokalizacji, bezpieczeństwa, zastosowanych rozwiązań, a także infrastruktury samego budynku oraz jego otoczenia. Hi Piotrkowska spełnia wszystkie te wymagania. Jesteśmy przekonani, że stworzymy tu nowoczesne i integrujące miejsce pracy. Zmiana siedziby to ważny krok dla naszego rozwoju i wraz z całym zespołem jesteśmy podekscytowani przenosinami do nowego biura.

- Tate & Lyle to kolejna, międzynarodowa firma, która wprowadzi się do Hi Piotrkowska. Decyzja najemcy o relokacji swojego biura do najwyższego biurowca w mieście potwierdza atrakcyjność i wysoką jakość naszej łódzkiej inwestycji, która doskonale wpisuje się w potrzeby Centrów Usług Wspólnych – mówi Justyna Drużyńska, MRICS, Director of Office Operations w Master Management Group.

Biuro firmy ma być gotowe we wrześniu tego roku. Prace wykonawcze również wykonają eksperci Colliers Define.