Firmy IT przygotowują się do recesji - zwalniają pracowników   

Raport Banku Światowego nt. globalnych perspektyw gospodarczych (Global Economic Prospects) ze stycznia 2023 roku jasno wskazuje, że światowa gospodarka silnie spowalnia m.in. z powodu inflacji, podwyższonych stóp procentowych czy zmniejszenia liczby inwestycji. Bank Światowy przewiduje przy tym, że tempo wzrostu światowej gospodarki wyniesie 1,7% w 2023 roku, a nie 3% jak oczekiwano wcześniej.

Sytuacja IT w 2023 roku: restrukturyzacja zatrudnienia

Według najnowszego raportu Spiceworks Ziff Davis „The 2023 State of IT” połowa organizacji z branży IT, które wzięły udział w badaniu, planuje podjąć działania w kierunku przygotowania się do recesji. Jedną ze strategii przeciwdziałania trudnej światowej sytuacji gospodarczej jest zamrożenie procesu zatrudniania, a także redukcja etatów. Dlatego aż 20% firm technologicznych z całego świata, uwzględnionych w badaniu, zamierza przeprowadzić lub aktualnie przeprowadza restrukturyzację zatrudnienia. Przedsiębiorstwa decydują się na takie kroki przede wszystkim w celu zabezpieczenia własnych planów rozwojowych oraz zapewnienia kontrahentom dalszego, stabilnego wzrostu.

Wśród gigantów technologicznych, którzy zdecydowali się już na ten krok, są m.in. niemiecki SAP i amerykański IBM. SAP pożegnał około 3000 osób, IBM 3900. Innymi firmami, które ogłosiły zmniejszenie liczby pracowników były m.in. Microsoft i Amazon, a także cyfrowa platforma LinkedIn. Wśród polskich przedsiębiorstw z branży lub branż pokrewnych, zwolnienia ogłosiły No Fluff Jobs, Brainly czy NetGuru. Ostatnio decyzję o redukcji zatrudnienia podjęło również Sabre Corporation.

- Wszelkie analizy rynku i prognozy dotyczące branży IT znalazły swoje odzwierciedlenie w decyzjach największych firm technologicznych. Trudna sytuacja ekonomiczna, coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, to niektóre z przyczyn decyzji o restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze technologicznym na całym świecie. Takie decyzje nie mogą pozostać bez wpływu na rynek IT w Polsce - tłumaczy Wojciech Gworek, prezes zarządu Sabre Polska, VP Software Engineering.

Sabre Corporation jest amerykańską firmą technologiczną rozwijającą produkty i usługi dla branży turystycznej, m.in. dla biur podróży, linii lotniczych i hoteli. Organizacja ogłosiła redukcję miejsc pracy o 15% w skali globalnej - zmniejszenie liczby pracowników objęło 55 krajów, w tym Polskę.

Nowy obraz rynku IT: transformacja technologiczna trwa

Według raportu "The 2023 State of IT", większość badanych firm wykazała pozytywne nastawienie do inwestycji w technologię oraz planuje zwiększyć swoje budżety na ten cel. Zgodnie z wynikami ankiety, aż 51% organizacji biorących udział w badaniu planuje kontynuować inwestycje i zwiększyć swoje roczne wydatki w dziedzinie technologii. To optymistyczne informacje dla branży technologicznej, sugerujące, że przedsiębiorstwa są coraz bardziej zaangażowane w rozwój i modernizację swoich systemów informatycznych.

- Sabre Corporation zamierza dalej inwestować w rozwój nowoczesnej technologii, tak aby w konsekwencji zwiększyć swoje udziały w poszczególnych segmentach rynku. Skupiamy się na działaniach prowadzących do utrzymania silnej pozycji w branży lotnicznej i turystyce - wyjaśnia Wojciech Gworek. - Kluczowym czynnikiem umożliwiającym Sabre dostarczanie innowacyjnych rozwiązań jest dalsza transformacja technologiczna spółki między innymi we współpracy z platformą Google Cloud. Ma to duże znaczenie w kontekście naszej zdolności do szybkiego dostarczania nowych produktów i usług naszym partnerom biznesowym. Obrany kierunek to nie tylko nowe rozwiązania technologiczne, ale również zwiększona stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania Sabre Corporation - konkluduje.

Według badań średnie i duże przedsiębiorstwa technologiczne, czyli zatrudniające powyżej 500 pracowników, są dwukrotnie bardziej skłonne do przeprowadzania redukcji zatrudnienia niż małe firmy. Takie podejście pozwala firmom IT na kontynuowanie dużych inwestycji, m.in. modernizację infrastruktury. Plany rozwojowe mają przełożyć się na utrzymanie długoterminowych celów i rozwój produktów dla ich klientów oraz użytkowników.

Sabre Corporation to firma zajmująca się oprogramowaniem i technologią, która napędza światową branżę turystyczną. Obsługuje firmy turystyczne, w tym linie lotnicze, hotelarzy, biura podróży i innych dostawców. Firma zapewnia rozwiązania w zakresie sprzedaży, dystrybucji i realizacji ofert, które pomagają jej klientom działać wydajniej, zwiększać przychody i oferować spersonalizowane doświadczenia podróżnym. Za pośrednictwem swoich rozwiązań łączy dostawców usług turystycznych z nabywcami z całego świata.

Firma Sabre z siedzibą w Southlake, w Teksasie, w USA, obsługuje klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. Sabre Polska to firma, która otrzymała certyfikat Great Place to Work®, poświadczający najwyższy poziom kultury organizacji.