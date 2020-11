Firmy nie komunikują o wpływie pandemii na kondycję przedsiębiorstw

39 proc. polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57 proc. badanych.

– Pracownicy potrzebują komunikatów z każdego poziomu organizacji, ponieważ to daje im poczucie, że są ważni dla firmy, że przedsiębiorstwo działa sprawnie i jest dla nich bezpiecznym miejscem. Tak buduje się zaufanie i zaangażowanie w zespołach – mówi Agnieszka Krzemień, ekspert Talent Solutions.



Tylko raz na kwartał komunikat o tym, jak pandemia wpływa na kondycję finansową pracodawcy otrzymuje 13% pracowników, 24% uzyskuje takie informacje raz w miesiącu a 20% częściej. Aż 39% pracowników przyznaje, że nie ma dostępu do takich informacji w ogóle. To dane płynące z raportu ManpowerGroup i HRlink „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy – perspektywa pracowników i pracodawców”.

– W czasach niepewności wynikających z pandemii pracownicy stoją w obliczu złożoności i nieprzewidywalności świata biznesu. Niejasność i niepewność dnia jutrzejszego towarzyszą w mniejszym czy większym stopniu praktycznie każdemu. W tak wymagającym momencie pracownicy potrzebują od organizacji, kadry zarządzającej i swojego bezpośredniego przełożonego szacunku, empatii i autentyczności. Skuteczna i transparentna komunikacja na temat kondycji firmy to klucz do zapewnienia u pracowników poczucia bezpieczeństwa, a w konsekwencji do budowania ich zaangażowania. Celem komunikacji o kondycji firmy jest pokazanie nie tylko bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja, również na tle branży i konkurencji, ale również strategicznej perspektywy dla organizacji i dla pracownika, pokazanie przyszłości, a co za tym idzie planu i procesu kontroli działań w obliczu wyzwań – dodaje Agnieszka Krzemień.