Firmy odzieżowe tracą na giełdzie, bo ludzie będą mniej chodzić na zakupy

Akcje CCC w środę spadają o 11 proc., a LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay) o 10 proc. To dwie największe polskie sieci modowe. Pierwsza notuje ośmioletnie minima kursu, a druga - trzyletnie - podaje Business Insider.

Ponad 9 proc. traci CDRL, właściciel sieci Coccodrillo, a 11 proc. VRG, właściciel sklepów Vistula, Wólczanka, Bytom i jubilerskich W.Kruk. W przypadku tej pierwszej to okolice historycznego dna z 2015 roku. VRG notowana jest najniżej od pięciu lat.

Dla indeksu WIG-Odzież (-10 proc.) obecne kwotowania są najniższe w historii. Choć od razu trzeba zaznaczyć, że giełda wylicza go dopiero od 2017 roku. W środę indeks zszedł nawet poniżej poziomu 3400 punktów, a i tak nie ma pewności, czy to koniec drogi w dół. Na koniec ubiegłego roku był na poziomie zbliżonym do 5700 pkt.

Klienci przestraszeni koronawirusem mogą rzadziej odwiedzać sklepy. Poza tym większość dostaw towarów idzie z Chin. CCC w ubiegłym roku sprowadzał stamtąd 32,5 proc. dostaw. Podobny 32-procentowy udział Chiny mają w dostawach do sieci LPP.