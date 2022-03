Firmy spodziewają się, że wzrosną zagrożenia związane z realizacją dostaw

– Wzrost złożoności i skomplikowania łańcuchów dostaw z jednej strony daje ogromne możliwości – możemy przebierać w produktach z całego świata, z wyprzedzeniem planować zamówienia towarów sezonowych, dopasowywać wolumeny do możliwości logistyczno-magazynowych i działać na podstawie zaawansowanych, wielopoziomowych prognoz. Z drugiej strony, wszystko to wymaga zastosowania najnowszych systemów, wykorzystujących takie technologie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy analiza big data – tłumaczy Adam Sienkiewicz – Head of Sales Sagra Technology.

Wyzwania związane z poziomem skomplikowania procesów handlowych potwierdzają deklaracje ankietowanych przez Gartnera przedstawicieli świata biznesu: 4 na 5 (81 proc.) ocenia, że w ciągu najbliższych 5 lat łańcuchy dostaw będą potrzebowały wzmocnienia poprzez wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. Co czwarty badany dostrzega konieczność zainwestowania w nowe modele biznesowe (74 proc.).

Przeczytaj także: Auchan wykorzysta sztuczną inteligencję by zapobiegać marnowaniu żywności

Jakie jeszcze wskazówki mają przedstawiciele firm zajmujących się łańcuchami dostaw? Istotna jest regularna, cykliczna ocena przydatności określonych procesów. Firmy powinny budować zdolność planowania strategicznego, w tym tworzenia analiz zmieniających się potrzeb klientów, oceny konkurencji czy ryzyka.