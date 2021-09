Firmy sprzedające SaaS w I kwartale br. zebrały od inwestorów 10 mld dolarów

Amerykańska firma konsultingowa Saas Industry zaprezentowała efekty swojej cyklicznej analizy – raport SaaS Funding.

Eksperci pod lupę wzięli wydajność całego ekosystemu chmury obliczeniowej w trzech pierwszych miesiącach 2021 roku.

W czasie trwania pandemii ponad połowa organizacji na świecie przeniosła swoje działania do chmury, wynika z badań Flexera.

Przeczytaj także: Anywhere Commerce zmienia reguły gry

– Eksperci są zgodni, że trend ten będzie prawdopodobnie utrzymywał się w nadchodzących latach. Pandemia była wiatrem w żagle dla procesu cyfryzacji, a efekty tego wzrostu zainteresowania ucyfrowieniem, pomimo zakończenia lockdownu, będziemy obserwować jeszcze przez wiele lat – – zauważa Sascha Stockem z firmy technologicznej Nethansa.

Zaufanie inwestorów

Z raportu dowiadujemy się przede wszystkim, że łączna wartość finansowania pozyskanego przez 414 organizacji z sektora SaaS z całego świata, wyniosła w pierwszym kwartale 2021 roku zawrotne 9,9 mld dolarów i została rozdzielona pomiędzy firmy na siedmiu różnych etapach rozwoju biznesowego.

Przeczytaj także: Przejęcie na rynku rozwiązań chmurowych

Najbardziej “szczodrym” miesiącem okazał się być marzec. To właśnie wówczas około 117 firm przyciągnęło do siebie środki inwestorów o łącznej wartości trzech mld dolarów, co stanowi 39% całej zebranej kwoty. – Wraz ze zdejmowaniem kolejnych ograniczeń, co wynikało z realizacji misji globalnej akcji szczepień, światowa gospodarka nabierała rozpędu. Inwestorzy dostrzegli szansę na wzbogacenie się. Zamysł wydaje się słuszny, firmy muszą się cyfryzować, by zapobiec powtórce z historii i zabezpieczyć się na wypadek ewentualnego powrotu pandemii – uważa Sascha Stockem.

Amerykanie i cała reszta

To firmy z regionu Ameryki Północnej, będącej domem dla Doliny Krzemowej, zgarnęły dla siebie największy kawałek tortu, zdecydowanie wyprzedzając – rosnący na wielu innych polach - rynek azjatycki. Firmom z tego obszaru udało się przyciągnąć inwestycje o łącznej wartości 7,8 mld dolarów, co stanowi 79% całej kwoty finansowania dla sektora SaaS.

– Na przestrzeni ostatnich lat, a szczególnie miesięcy, doszło do liberalizacji w zakresie dostępu do technologii. Pojawiło się wielu graczy, którzy błyskawicznie znaleźli się w rynkowej czołówce. Jedna rzecz pozostaje niezmienna: większość tych biznesów powstała po drugiej stronie oceanu – zauważa CEO Nethansy. Na pytanie o to, dlaczego tak się dzieje Sascha Stockem odpowiada: – Amerykański rynek wciąż uważany jest za kolebkę innowacji, ta opinia nie bierze się znikąd. Przede wszystkim chodzi o umiejętność komercjalizacji nowych pomysłów. W Europie wciąż się tego uczymy, najczęściej jedynie powielający modele, które osiągnęły sukces w USA. Z każdym rokiem stajemy się jednak coraz lepsi w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań, czego przykładem są np. Booksy czy Brainly. Innowacja nie ma obywatelstwa.