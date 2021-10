Firmy toną w długach. Przyczyną nie tylko pandemia

Długi pożerają przedsiębiorców. Rosną koszty stałe prowadzenia firmy

Windykatorzy wciąż mają pełne ręce roboty. Sytuacja markoekonomiczna gospodarki nie jest zła. Przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają, bezrobocie spada, a wynagrodzenia rosną. Kiedy jednak spojrzymy na indywidualną sytuację wielu firm to wcale nie jest tak kolorowo. Jak mówi Prezes grupy AVERTO Małgorzata Marczulewska, wiele windykacji to efekt pandemii koronawirusa.

– Przedsiębiorcy nie zawsze wrócili do swoich przychodów sprzed pandemii, a niestety bieżąca sytuacja wielu firm jest gorsza ze względu na rosnące koszty pracownicze oraz ogólnie drastycznie podnoszone regularnie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – mówi Marczulewska.

Makroekonomicznie: same dobre wiadomości. Sytuacja przedsiębiorców: bywa różnie

Jak mówią eksperci Grupy AVERTO we wrześniu 2021 roku liczba windykacji była mniejsza niż we wrześniu 2020, ale blisko 30% większa niż w roku 2019, czyli w czasie przed pandemią koronawirusa. Wynika to z wielu czynników: nie jest prawdą, że sytuacja gospodarcza jest dla wszystkich przedsiębiorców identycznie optymistyczna. – Jeżeli hotelarstwo czy gastronomia były zamknięte przez siedem miesięcy, to nawet bardzo udany sezon wakacyjny nie jest w stanie załatać dziur, które spowodowała pandemia. Zauważamy jednak, że w wielu sektorach sytuacja finansowa pogarsza się na bieżąco. Windykacje prowadzone są w wielu przypadkach w branżach, które teoretycznie gospodarczo rosną. Mowa np. o sektorze produkcji metalowej czy branży drzewnej. Przedsiębiorcy nie są w stanie realizować swoich zobowiązań ze względu na rosnące koszty, brak dostępności materiałów i brak rąk do pracy. To powoduje starty, a straty często długi. Bez odpowiedniej strategii prowadzenia działalności to prosta droga do windykacji – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska.

- Stereotypem jest, że teraz windykuje się wobec tylko restauracji i hoteli. Dementuję. Wiele windykacji prowadzonych jest wobec firm budowlanych, transportowych, produkcyjnych. To segmenty gospodarki, które napotykają na problemy związane pośrednio z minionym czasem pandemii czyli problemami z dostawami surowców i rosnącymi cenami. Pandemia zmieniła wszystko, to nie jest slogan, a realny opis sytuacji na rynku – mówi Prezes Marczulewska.

Rosną ceny wszystkiego. Koszty bieżące ciągną przedsiębiorców z problemami na dno