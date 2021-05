Firmy znowu zaczęły szukać pracowników. Najwięcej ofert widać w handlu

Od stycznia do marca br. na Pracuj.pl zamieszczono o 48% więcej ofert pracy niż rok wcześniej. W przypadku serwisu OLX liczba takich ogłoszeń wzrosła o przeszło 11%, a w portalu Praca.pl spadła o 4%. Pracodawcy szukali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, na stanowiska związane z produkcją oraz informatyków.

Odmrożenie procesów rekrutacyjnych

Od stycznia do marca 2021 roku w serwisie Pracuj.pl zamieszczonych zostało aż 199 261 ogłoszeń. To więcej o 48% niż rok wcześniej w analogicznym okresie oraz o 30% niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Jak zaznacza Aleksandra Skwarska, ekspertka Grupy Pracuj, rekordowej liczbie ofert towarzyszyło bardzo dużo realnych użytkowników – średnio ponad 4 mln miesięcznie. Również OLX w kategorii Praca odnotował wzrost w analizowanym okresie, z ponad 156 tys. do przeszło 174 tys. propozycji. Z kolei w portalu Praca.pl było ostatnio blisko 116 tys. ogłoszeń, a rok wcześniej – ponad 121 tys.

– Od wiosny 2020 roku funkcjonowanie polskiego rynku pracy w związku z pandemią wymyka się schematom. Od drugiego kwartału ub.r. firmy mocno ograniczały działania rekrutacyjne. Jednocześnie narastało zapotrzebowanie na nowych pracowników i na kompetencje, które są kluczowe dla skutecznego wychodzenia przedsiębiorstw z okresu spowolnienia gospodarczego – komentuje Mateusz Żydek, rzecznik prasowy Randstad Polska.

Jak stwierdza Grzegorz Kuliś, ekspert BCC ds. rynku pracy, sytuacja jest wielowątkowa i zawiła. Bezrobocie wzrosło, ale nieznacznie. Prawdopodobnie nie doszłoby do tego, gdyby zima była łagodniejsza. Budowlanka mogłaby wtedy dynamiczniej przejąć wolne zasoby z branż, które są najbardziej poszkodowane, np. HoReCa. Natomiast nie wszyscy pracodawcy są dotknięci pandemią. Dynamicznie rozwija się np. IT. Problemy covidowe w przedsiębiorstwach to jest impuls do zwiększenia dynamiki automatyzacji i np. robotyzacji procesów.

– Z naszych najnowszych badań wynika, że 44% respondentów korzysta z serwisów internetowych przy szukaniu nowego zatrudnienia. Ten trend pogłębił się jeszcze za sprawą pandemii. W ostatnim okresie w zasadzie cały proces rekrutacji przeszedł do trybu online w przypadku wielu stanowisk. Dlatego pracodawcy jeszcze chętniej korzystają z tego kanału, a widać to szczególnie w przypadku portali oferujących stanowiska specjalistyczne – dodaje Mateusz Żydek.

Handlowcy poszukiwani