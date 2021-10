Fit Cake ma 50 lokali. Roczny plan wykonany przed czasem

Rafał Kościuk, właściciel systemu franczyzowego Fit Cake przyznaje, że pandemia, nie zaszkodziła marce. Wręcz przeciwnie, gdy kwestie zdrowia wysunęły się na plan pierwszy, pojawiło się większe zainteresowanie inwestorów. Sieć planuje się rozwijać także poza granicami Polski.

Sieć opracowała stopniowy system franczyzowy. Dzięki niemu inwestor może wejść w biznes nie angażując na początku dużych pieniędzy. Otwarcie Mini Fit Cake to tylko 19 tys. zł plus koszty adaptacji lokalu.

- Wielu partnerów zaczyna ostrożnie od tego najniższego poziomu. Ale z czasem wszyscy przechodzą na wyższy pułap - Standard, czyli uruchamiają salę konsumpcyjną. Rozwijając się dokupują dodatkowe opcje - takie jak fit śniadania, czy Fit IceCream. Ponad 30 proc. franczyzobiorców wprowadza keto menu do swojej oferty. Z czasem więc Standard zamienia się w Premium. Dzieje się to stopniowo, ponieważ franczyzobiorcy sami decydują, co im się opłaca i kiedy chcą zrobić kolejny krok- zdradza Rafał Kościuk.

Co piąty partner Fit Cake to multifranczyzobiorca

Potwierdzeniem opłacalności inwestycji w Fit Cake jest liczba multifraczyzobiorców działających w ramach sieci. Co piąty inwestor decyduje się na otwarcie kolejnej nie-cukierni.