FM Logistic kontynuuje współpracę z Purella Superfoods

Purella przedłużył umowę z FM Logistic CE w zakresie zarządzania magazynowaniem, transportem i copackingiem swoich produktów. Firmy będą współpracować ze sobą już trzeci rok.

FM Logistic CE jest czołowym partnerem logistycznym Purella od 2018 roku. Jeden z największych operatorów logistyczny wspiera firmę Purella w zakresie magazynowania, transportu towarów i copackingu, oferując dostosowane do charakteru biznesu rozwiązania.

Firmy podkreślają, że w niełatwym okresie pandemii, w którym przyszło im funkcjonować w minionym roku, współpraca nastawiona na rozwój i oparta na zaufaniu, doskonale zdała egzamin.

„Zdecydowaliśmy się kontynuować, rozwijać i rozszerzać naszą współpracę z firmą FM Logistic, ponieważ jest to firma, która świadczy kompleksowe rozwiązania w zakresie usług logistycznych, i które są kluczowe dla sukcesu naszego biznesu. Możemy liczyć na pełne wsparcie merytoryczne i doradztwo strategiczne w zakresie rozwiązań z optymalizacji łańcucha dostaw, co przyczynia się do optymalizacji kosztów” – mówi Michał Kubuśka - Supply Chain Manager w Purella.

„Cieszymy się, że nasza strategia i zaoferowane rozwiązania zostały zauważone i docenione, dzięki czemu przedłużyliśmy kontrakt na kolejne lata. Czuję ogromną satysfakcję, że nasz zespół sprostał oczekiwaniom tak wymagającego klienta i będzie miał okazję dalej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie magazynowania i logistyki” – mówi Tomasz Oczkowski, Commercial Director FM Logistic CE.