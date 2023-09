Focus Park rozpoczyna kampanię z udziałem kabaretowej ekstraklasy

Nie tylko zakupy

Podobnie jak w wielu innych obszarach handlu i usług, również i w centrach handlowych klienci oczekują dziś nie tylko bogatej oferty zakupowej, ale także wrażeń i emocji, które wiążą się z danym miejscem. Ważne jest, aby odczucia były pozytywne i wyjątkowe. Świadomość zmieniających się preferencji zakupowych, oczekiwań i potrzeb klientów spowodowała, że Apsys Polska zaproponował całkowicie nowe podejście do wzmocnienia wizerunku CH Focus Park w Rybniku. W tym celu podjęto współpracę ze znanym i pochodzącym ze Śląska kabaretem Łowcy.B., w wyniku czego rybnickie centrum symbolicznie staje się sceną kabaretową i oprócz szerokiej oferty zakupowej dostarcza dużą dawkę rozrywki, a przede wszystkim humoru.

Focus Park naturalnie w humorze

Centrum Handlowe Focus Park w Rybniku w sposób naturalny sięgnęło po humor w swoich promocyjnych działaniach.

Focus Park, zgodnie z ideą kampanii, chce nastrajać pozytywnie poprzez wprowadzenie humorystycznych elementów w komunikacji marketingowej. Kampania z udziałem kabaretu doskonale odwzorowuje pozycjonowanie Focus Park. To centrum w „miejskim stylu”, miejsce przyjazne, kumulujące pozytywne emocje - to miejska przestrzeń, idealna dla młodszej grupy odbiorców. Wykorzystanie potencjału grup kabaretowych również nie jest przypadkowe: Focus Park pozostaje od ponad 10 lat, głównym partnerem ogólnopolskiego festiwalu: RYJEK, czyli Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, który jest jednym z najważniejszym wydarzeń kabaretowych w naszym kraju.

Śmiech łączy ludzi

Kampania Focus Park rozpoczęła się z początkiem września i potrwa do końca 2023 roku. To kompozycja autorskich tekstów i skeczy, ocierających się o surrealizm, przygotowanych w formie krótkich scenek video, które pokazują życie centrum handlowego za pomocą abstrakcyjnego humoru ulokowanego w krzywym zwierciadle zwykłych sytuacji.

Kampania wyróżnia się na tle konkurencji, nie tylko w Rybniku, ale również w całej aglomeracji śląskiej. Będzie realizowana przede wszystkim w mediach społecznościowych, skierowana do odpowiedniej grupy adresatów, pozwoli na osiągnięcie założonych celów: zwiększenie świadomości marki oraz zwiększenie zaangażowania odbiorców. Będą ją wzmacniać także działania offline oraz informacje w lokalnych stacjach radiowych, mediach lokalnych i branżowych.

– Jeszcze nikt nie opowiadał o sytuacjach z życia galerii handlowej w tak przewrotny sposób, jak to zrobili członkowie kabaretu Łowcy.B. To przyciąga uwagę i łamie klasyczną konwencję. Oprócz osiągnięcia tradycyjnych celów biznesowych, zależy nam na wytworzeniu w świadomości klientów obrazu centrum, które dostarcza niezapomnianych pozytywnych wrażeń i emocji. Jesteśmy przekonani, że kampania pozytywnie wpłynie na naszych gości i mieszkańców Rybnika. Łowcy.B wchodzą do Focus Park z bardzo pozytywną energią, która motywuje do działania, łączy ludzi i wprowadza w dobry nastrój - mówi Olga Rutowicz, marketing manager CH Focus Park w Rybniku.

