Food Hall Browary - czyli nowy koncept gastronomiczny rodziny Likus

Wkrótce w Browarach Warszawskich pierwszych gości powita Food Hall Browary, mieszczący się w dawnej Leżakowni Browaru Haberbuscha i Schielego. Autorem konceptu jest Aleksander Likus wraz ze wspólnikami, przedstawiciel młodego pokolenia rodziny Likusów.

Pod kolebki piwnic w Browarach Warszawskich Likusowie wprowadzą smaki z najdalszych zakątków świata. Na powierzchni blisko 1,5 tys. mkw. we współpracy ze znanymi i cenionymi restauratorami uruchomią kilkanaście różnorodnych restauracji i barów w kilku strefach i bogatą ofertą. Wkrótce będzie można tu przyjść na śniadanie, umówić się na biznesowy lunch czy spotkać na kolację z przyjaciółmi. Restauratorzy przewidzieli także miejsce na wieczorne spotkania. Powstanie więc klub muzyczny oraz Bar Centralny, dzięki czemu w weekendy piwnice będą dostępne całą dobę.

- Już od samego początku oczywistym było, że nie można marnować potencjału efektownej przestrzeni piwnic więc zależało nam na stworzeniu przestrzeni, w której historia, kultura, artyzm i gastronomia wzajemnie się przenikają. Będzie to miejsce o wysokim standardzie, zapewniające niezapomniane doświadczenia kulinarne. Ogromną wagę przywiązujemy do efektu wizualnego przygotowanej przestrzeni, dobrze wyselekcjonowanej muzyki i obcowania ze sztuką. Miejsce to będzie idealnie przystosowane do grupowych spotkań ze względu na duże strefy gastronomiczne i szeroką ofertę różnorodnych dań, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wraz z architektami z NOKE Architects udało się wypracować wizję przestrzeni, która ukazuje historyczne fundamenty w nowoczesnej formie" – mówi Aleksander Likus.