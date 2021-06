Food Plus - polska sieć franczyzowa za granicą zrzesza 200 sklepów

fot. sieć sklepów Food Plus zrzesza 200 placówek

Food Plus, polska sieć franczyzowa za granicą należąca do Mastermedia, ma już 5 lat i ponad 200 sklepów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Niderlandach i Irlandii. Sieć jest odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów na polskie i środkowoeuropejskie produkty. Celem Mastermedia jest zwiększanie sprzedaży producentów w kanale zagranicznym i wsparcie franczyzobiorców.

Sieć powstała w czerwcu 2016 r. W sklepach Food Plus konsumenci codziennie znajdują najwyższej jakości produkty nie tylko z Polski, ale również z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Mastermedia priorytetem w dystrybucji są produkty świeże: wędliny, nabiał oraz dania garmażeryjne – tego właśnie oczekują konsumenci zarówno na Wyspach Brytyjskich jak i w kontynentalnej Europie. Mastermedia zapewnia wizualizację sklepów i preferencyjne warunki zakupu produktów, działania marketingowe oraz optymalizację asortymentową.

Dostawcami sieci są Tarczyński S.A., SM Mlekpol, Lisner, OSM Piątnica, Virtu, U Jędrusia, Dega S.A., Melvit, Grupa Maspex, OSM Sierpc, Pamapol S.A., Wedel, FH Rolnik Sp.J., Bakalland (Delecta), Herbapol S.A., Wawel S.A., JBB Bałdyga, ZPOW Orzech, Kupiec.

- Jesteśmy nastawieni na szerszą współpracę, z wieloma producentami i planujemy już pewne nowe formy zaangażowania w rozwój sieci. To kolejny etap rozwoju i również nowy kształt funkcjonowania Food Plus w najbliższych latach. Atrakcyjność asortymentu, innowacje produktowe, wsparcie materiałami POS oraz stabilność współpracy będą decydowały o przystąpieniu producenta do współpracy. Wspólnie będziemy prowadzić akcje sprzedażowe, wspierane reklamą w materiałach POS i gazetkach sieci w mediach społecznościowych, aby zwiększać sprzedaż producentów w kanale zagranicznym – dodaje Dariusz Bożek, dyrektor działu detalicznego Mastermedia.