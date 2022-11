Food & Retail Awards 2022. Poznaj nagrodzonych w konkursie

Wyróżnienia Food & Retail Awards są wyrazem uznania dla tych, którzy wspierają pozytywne zmiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym. Honorujemy firmy i wydarzenia, które w minionym roku wyróżniły się w polskim sektorze żywnościowym. Wszystkie nagrody są równorzędne.

Nagrody w konkursie "Food & Retail Awards 2021" otrzymali

Polmlek

Za akwizycje krajowe i międzynarodowe w trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Polmlek w 2022 roku przeprowadził trzy akwizycje, przejmując Ceko – producenta serów dojrzewających i właściciela marki Sery z Goliszewa, producenta masła JAGR z Warlubia oraz w lipcu odkupując od koncernu Bel udziały w trzeciej co do wielkości marokańskiej firmie mleczarskiej – spółce Safilait. Dzięki tym przejęciom Polmlek znacząco rozszerzy swoją ofertę o znane w Polsce brandy, a transakcja w Maroku umożliwi Polmlekowi realizację długofalowego planu ekspansji zagranicznej i stworzy możliwość szerokiego zaistnienia na rynku afrykańskim, który rozwija się najdynamiczniej na świecie. Polmlek w 2021 roku osiągnął przychody na poziomie 5,7 mld złotych, a prognozy na 2022 zakładają wzrost przychodów o 70 proc.

Maspex



Za spektakularne wejście w nowy dla siebie segment alkoholi i przejęcie CEDC. W wyniku transakcji Grupa Maspex stała się liderem rynku wódki w Polsce. Po tym przejęciu Grupa Maspex podwoiła obroty i tym samym powstała największa polska grupa spożywcza. To 20. przejęcie Grupy Maspex, z czego 9. w Polsce. Dzięki przejęciu CEDC Grupa Maspex zrepolonizowała kultowe polskie marki jak Żubrówka, Soplica, Bols, Absolwent, Żytniówka.

Bakalland oraz Purella Superfoods



za połączenie sił. Akcjonariusze Bakallandu oraz wspólnicy Purelli połączyli spółki i stworzyli grupę będącą liderem segmentu żywności prozdrowotnej w Polsce i znaczącym graczem w Europie. Grupa planuje wzmocnić obszar R&D oraz zwiększać potencjał produkcyjny poprzez rozbudowę istniejących fabryk, a także intensywnie rozwijać kategorie, które znajdują się w portfolio obu spółek. Ma to przełożyć się pozytywnie na rozszerzenie oferty dla konsumentów w Polsce i za granicą.

Netto



Za odważną akwizycję sieci Tesco i ambicje dalszego rozwoju w Polsce. Firma powiększyła się w imponującym tempie do 650 placówek i osiągnęło pozycję silnej, ogólnokrajowej sieci dyskontowej z obrotami na poziomie 6 miliardów złotych ponad 9000 pracowników i 5 centrami dystrybucyjnymi w całej Polsce.



Koral



Za stanie się ikoną skutecznego marketing wpływu. Lody Ekipa stały się towarem deficytowym od razu po pojawieniu się na rynku. To doskonale stargetowany produkt, który zawładnął wyobraźnią nastolatków. Współpraca obu firm doprowadziła do powstania najpopularniejszych lodów sezonu. Wszystko to w czasie pandemii, kiedy produkty impulsowe notowały spadki sprzedaży. Na tym tle sukces lodów Ekipa widoczny jest jeszcze bardziej.

Żabka Polska



Za inwestycje w przyszłość handlu i wyznaczanie trendów na rynku detalicznym. Sieć Żabka jest regionalnym liderem innowacyjnych rozwiązań dla handlu detalicznego, w tym w obszarze automatyzacji sprzedaży w formacie convenience i q-commerce. Umiejętnie wykorzystuje technologię do wsparcia franczyzobiorców, ale także tworzenia inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój i cyrkularność handlu. Firma ma 8,5 tys. sklepów convenience, w tym ponad 50 sklepów bezobsługowych Nano Store, wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Pepco



Za sukces formatu dyskontu non food i stanie się ikoną sklepu blisko ludzi. Firma od lat rozwija się zarówno w okresach prosperity, jak i kryzysu, tworząc miks oferty, ceny i jakości, których najbardziej szukają konsumenci. Pozwala to spółce na intensywny rozwój organiczny. Dodatkowo sieć wybrała Polskę na miejsce swojego debiutu giełdowego, który okazał się sukcesem. Firma odnotowuje imponujące wzrosty, także jeśli chodzi o wzrost liczby sklepów (450 nowych placówek rocznie i coroczny wzrost przychodów na poziomie 28,5 proc.).

Shopee



Za debiut rynkowy w Polsce, który budzi zazdrość gigantów e-handlu. Platforma wdarła się przebojem do świadomości polskich konsumentów, osiągając 11 mln odwiedzających i ponad 36 proc. zasięgu w polskim e-commerce. Pomimo, że Shopee działa w Polsce od września 2021, platforma zdążyła zbudować partnerstwa logistyczne, które pozwalają na odbiór zakupów w dziesiątkach tysięcy punktów i paczkomatów. Jednocześnie w kilka miesięcy firma zwiększyła znajomość wspomaganą do ponad 50 proc. wśród użytkowników e-zakupów.