Food-technologiczny start-up spróbuje swoich sił w Biedronce

Heura to startup food-technologiczny produkujący żywność roślinną. Firma ogłosiła właśnie jedną z największych europejskich rund finansowania B w 2023 roku w sektorze zamienników białka zwierzęcego. W jej ramach Heura pozyska nawet 20 milionów euro i rozpocznie emisję obligacji zamiennych. Wśród inwestorów znaleźli się: gwiazda NBA Ricky Rubio, piłkarze klubu FC Barcelona Sergio Busquets i Sergi Roberto, hiszpański prezenter telewizyjny David Broncano, a także Unovis Asset Management - fundusz VC będący światowym liderem w sektorze transformacji białkowej.

Heura chce być liderem europejskiego rynku roślinnego

Po otrzymaniu finansowania, głównym celem Heura będzie zdobycie do 2027 roku pozycji lidera europejskiego rynku roślinnego. Firma będzie rozwijać produkty określane przez nią “następcami mięsa” w krajach, w których funkcjonuje obecnie, czyli we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a także na nowych rynkach - w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii i innych.

Roślinne stripsy Heura będzie można kupić w Biedronce

Heura prawie podwoiła swoje obroty w pierwszej połowie 2022 roku. W połowie roku osiągnęła 14,7 mln euro obrotów w porównaniu z 7,6 mln euro w tym okresie w roku ubiegłym. Dzięki najbardziej udanej pierwszej połowie roku w swojej pięcioletniej historii, Heura dołączyła do największych sprzedawców detalicznych, wśród których są między innymi Carrefour, Auchan, Frisco i E.Leclerc w Polsce, Ocado w Wielkiej Brytanii, Migros w Szwajcarii, Carrefour we Włoszech, E.Leclerc, Intermarché i Super U we Francji. Pod koniec roku zostaną ogłoszone nowe partnerstwa z najważniejszymi europejskimi graczami oraz szczegóły dotyczące trzycyfrowego wzrostu firmy. Od 17 do 23 listopada 2022 roku roślinne stripsy Heura będzie można kupić w sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. To pierwsza tak duża akcja promocyjna Heura w naszym kraju.