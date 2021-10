Food Town w Fabryce Norblina - rusza największy food hall w Warszawie

Food Town to przestrzeń gastronomiczna w Fabryce Norblina, obejmująca pięć zabytkowych hal fabrycznych o łącznej powierzchni 3200 mkw. To największe tego typu miejsce w Warszawie. Jedna z hal dedykowana jest wydarzeniom kulturalnym i koncertom. Pozostałe z nich zorganizowane są tematycznie – azjatycka, śniadaniowo-lunchowa, industrialna czy centralna.

23 koncepty gastronimiczne

W Food Town będą działać 23 koncepty gastronomiczne. Zarówno ceny, jak i menu, będą przystępne dla osób o różnych gustach i oczekiwaniach. Impreza otwierająca Food Town rozpocznie się w piątek, 22 października.

Przestrzeń norblinowskiego Food Town wypełnią kawiarnie, restauracje śniadaniowe, bardzo szeroka oferta obiadowa obejmująca różne kuchnie europejskie, bliskowschodnie, azjatyckie, tex-mex i amerykańską oraz niestandardowe koncepty vege/vegan i inne. Wiele z nich pod szyldami, które pojawią się w Polsce po raz pierwszy. To m.in. Yaffo (kuchnia bliskowschodnia, w szczególności regionu Tel Avivu), Super Slice (pizza w stylu nowojorskim), Crêpes Store (naleśniki bretońskie z sezonowymi dodatkami), Bukhara (uzbecki street food), Les Frites, Casa Buena, Gnocchi czy Yaday Goflafle (wytrawne gofry bąbelkowe). Oprócz tego, funkcjonować będą Buena Vista Social Food (kuchnia karaibska oraz hawajskie poke bowl), Pho Kwadrat, Umamitu, pierwsze w Warszawie Papuvege, sandwiche od Smoke Philly Cheese Steak, znany z Nocnego Marketu koncept kolaboracyjny Soul Food i slodkowasna.pl – Fat Daddy Banh Mi Joint, Sando Rice Express (japońskie kanapki ryżowe onigirazu), Picknick, My Thai, Dim Sum Ramen, indyjskie Curry Leaves, American Food Truck in the House oraz Noodle House.

W Food Town działać będą także cztery różne bary, prowadzone przez cocktail art directora Adama Grądziela oraz szefa barów Tomasza Małka.

Food Town w Fabryce Norblina będzie działał przez 7 dni w tygodniu od wczesnych godzin rannych (8:00 od poniedziałku do piątku, 9:00 w weekendy) do późnego wieczora (22:00 od poniedziałku do czwartku i 23:00 w niedzielę) oraz do 1:00 w nocy w piątki i 2:00 w soboty.