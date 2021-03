FoodRentgen zbadał mąki. Czy zawierają glifosat?

Prace nad raportem „Prześwietlamy: Mąki” rozpoczęły się w maju 2020 r. Organizatorzy zidentyfikowali produkty w czterech kategoriach mąk: pszennych, żytnich, orkiszowych i ziemniaczanych. Konsumenci w rankingu przygotowanym przez Program wyselekcjonowali 11 produktów, ostatecznie 15 trafiło do laboratorium. Dodatkowo organizatorzy wystosowali zaproszenie do producentów mąk z propozycją dobrowolnego dołączenia do badania.

– Postanowiliśmy dać producentom szansę „dołączyć” do badania ze swoimi produktami, choć wciąż my sami wybieraliśmy sklep i kupowany produkt – wyjaśnia Marzena Poniatowska-Galicka, współorganizatorka FoodRentgen. Producenci produktów wyselekcjonowanych przez konsumentów otrzymali też propozycję rozszerzenia badania o dodatkowe pestycydy. – Na naszą propozycję odpowiedziała garstka firm gotowa poddać swoje produkty badaniu – mówi Poniatowska-Galicka.

Po zakupie losowo wybranych partii wyselekcjonowanych wcześniej mąk, trafiły one - tak jak przy wcześniejszych raportach - do Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W pierwszej kolejności 11 wskazanych przez konsumentów produktów zostało poddanych analizie na obecność pozostałości glifosatu. W drugiej kolejności badane były produkty zgłoszone przez producentów. W sumie zostało przebadanych 15 produktów.

W przypadku dwóch produktów badania nie wykazały obecności żadnych (z ponad 500 „skanowanych”) pestycydów, w tym glifosatu. Są to: Podlaskie Mąki Ekologiczne Mąka Żytnia Chlebowa Bio 1kg i Szczepanki Mąka Pszenna Tortowa Typ 450 1kg.

Badania nie wykazały obecności glifosatu także w pozostałych 13 produktach. Czy to znaczy, że wszystkie produkty na rynku są wolne od pozostałości pestycydów, w tym też glifosatu?

– Nie dotarły do nas wieści o drastycznych spadkach sprzedaży tych środków, więc przypuszczamy, że produkty z pozostałościami musiały znaleźć jakieś inne ujście w rynek. Nie wiemy niestety jak wygląda sytuacja z pozostałościami pestycydów w produktach, których nie przebadaliśmy – mówi Marcin Galicki, jeden z organizatorów Programu.

Zdaniem twórców Programu FoodRentgen brak pozostałości glifosatu, może być też oznaką nie tyle stałej tendencji poprawy jakości na rynku, ale efektem zapowiadanych z dużym wyprzedzeniem badań mąk. Lista pretendentów do badania była ogólnie znana, więc producenci mieli pół roku, by się solidnie przygotować.