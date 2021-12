Foodtruck przy Aldi w dniu otwarcia sklepu w Poznaniu

Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi niemal 1500 m2. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a we wszystkie styczniowe niedziele od 09:00 do 20:00.

- Dziś jesteśmy obecni we wszystkich województwach, a w samym wielkopolskim jest to nasz 20. sklep – tłumaczy Dariusz Kujaczynski, kierownik sprzedaży ALDI w Polsce.



Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu - 29 grudnia. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami ALDI, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. W godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających ALDI czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka ALDI, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać poczęstunek na wynos.