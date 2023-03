FoodWell przedłuża współpracę z agencją Starcom

Starcom zajmie się strategią komunikacji oraz planowaniem i zakupem wszystkich mediów, w tym kampanii digitalowych, dla całego portfolio produktów marek Bakalland, Delecta, Purella Superfoods i Anatol.

Historia współpracy marek FoodWell ze Starcomem sięga 2005 roku, od kiedy to można było zobaczyć pierwsze kampanie realizowane wspólnie dla Delecty. W 2015 roku – po połączeniu marek i wygranym przetargu – do portfolio Starcomu dołączył Bakalland.

- Wieloletnia, partnerska współpraca to najlepszy przepis na głębokie zrozumienie potrzeb oraz sposób na rozwój biznesu Klienta. Nasze zaangażowanie, długotrwałe, bardzo dobre relacje i wzajemny szacunek pozwoliły zbudować solidny fundament pod zaufanie, którego potwierdzeniem jest nasza ponowna wygrana w przetargu. Kontynuacja współpracy jest dla nas powodem do dumy oraz dowodem na to, że nawet wobec dużych zmian, my wciąż pozostajemy niezawodnym partnerem – komentuje Ola Cichemska, Communications & Business Director Starcom i Liderka zespołu projektowego FoodWell.

Marka Bakalland rozpoczęła długofalową kampanię reklamową pod hasłem "Jesz, co dobre". Zaprojektowana w modelu 360˚ kampania ruszyła 13 marca i obejmuje m.in. TV, OOH/DOOH, digital, influencer marketing oraz silne działania in-store. To pierwsza od 2017 roku kampania reklamowa na taką skalę.







6 marca wystartowała kampania marki Delecta – „Powiedz to prosto z serca”

Spoty reklamowe można zobaczyć w kluczowych stacjach TV do połowy kwietnia. Działania w TV są wspierane komunikacją w mediach społecznościowych, You Tube, Digital OOH oraz Influencer Marketing. Marka prowadzi także szeroko zakrojone działania wspierające widoczność produktów Delecta w sklepach. Za strategię komunikacji odpowiada agencja GPD, strategia mediowa i zakup mediów jest po stronie Starcom, a za strategię wizualizacji opakowań nowej linii Takie to proste odpowiada HiBrands.