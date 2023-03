FoodWell rusza z programem stażowym: Mamy coraz młodszych pracowników

Młodzi ludzie, którzy przejdą proces kwalifikacji, trafią m.in. do działu R&D (Research & Development), w którym będą poznawać technologie tworzenia m.in. zamienników mięsa i nabiału.

Branża zdrowej żywności jest coraz częściej postrzegana jako innowacyjna, a połączenie technologii z tematyką ekologii gwarantuje zainteresowanie pokolenia wchodzącego na rynek pracy – twierdzą eksperci firmy.

FoodWell: Mamy coraz młodszych pracowników

- Średnia wieku naszych pracowników systematycznie się obniża – w ciągu ostatnich 18 miesięcy o blisko rok. Ten trend jest wypadkową naturalnych zmian pokoleniowych, ale również pozycjonowania marek z portfela FoodWell. Dobrze widać to na przykładzie Bakallandu – właśnie odświeżyliśmy wizerunek marki i kierujemy jej ofertę do odmłodzonej grupy odbiorców. Oni stanowią też oczywisty target produktów Purelli czy BeRaw. Na wielu polach stajemy się atrakcyjni dla młodszego pokolenia, które poszukuje nowoczesności i możliwości zmieniania świata na lepsze. A to jest możliwe dzięki zaangażowaniu w pracę działów technologicznych, głównie tych pracujących nad zamiennikami mięsa i nabiału – mówi Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell.

Ekologia i skala biznesu. To dziś przyciąga stażystów

Trzon firmy i ok. 50% ogółu kadry nadal stanowią doświadczeni pracownicy w wieku 50+. To z tej grupy wywodzą się mentorzy, którzy wdrażają stażystów w niuanse produkcji zdrowej żywności. Osoby trafiające do FoodWell mają jednak możliwość realizowania własnych pomysłów w praktyce.

– Jeśli stażysta wymyśli produkt lub usprawnienie procesowe, który mają szanse na wdrożenie, jego pomysł na pewno zostanie wzięty pod uwagę. To unikalna sytuacja, która pozwala młodemu człowiekowi poczuć, czym jest sprawczość w biznesie. I jest też mocnym argumentem w rozmowie o dalszym rozwoju w naszych strukturach. Warto to podkreślić, że wielu stażystów zostaje z nami i rozwija się u nas zawodowo. Absolwentów można dziś znaleźć także na dyrektorskich stanowiskach i w zarządzie firmy – deklaruje Edyta Kaczorowska, opiekująca się programem.

Eksperci FoodWell dostrzegają, że dla stażystów kusząca jest praca w renomowanej firmie o międzynarodowej skali działania. Dla wchodzącego na rynek pracy pokolenia bardzo istotne są także ekologia i zdrowa żywność. Dlatego praca nad zamiennikami mięsa lub przy produkcji nowoczesnych, biodegradowalnych opakowań, pozwala im realizować poczucie misji i potrzebę aktywizmu.

- Dajemy młodym ludziom okazję sprawdzenia się w boju na naprawdę fascynującym rynku, który odpowiada dziś na potrzeby coraz bardziej świadomych klientów. To oznacza, że musimy w biznesie kierować się takimi zasadami jak wellbeing, innowacyjność i odpowiedzialność. Mamy naprawdę dużo do zaproponowania kandydatom na staż. Zatrudniamy ponad 600 specjalistów, posiadamy 3 zakłady produkcyjne w Polsce oraz 3 centra R&D. Filarem rozwoju naszej firmy jest nie tylko sprzedaż w kraju, ale również ekspansja międzynarodowa. Obecnie w naszym portfolio mamy ponad 300 własnych produktów, eksportowanych do ponad 50 krajów – dodaje Marian Owerko.

Czym jest Program Kariera?

Polska Rada Biznesu prowadzi Program Kariera od 20 lat. Staże z zasady odbywają się w czasie wakacji studenckich, jednak pracodawcy podchodzą elastycznie do ustalania terminów w odpowiedzi na preferencje uczestników. Dlatego niektóre z praktyk w FoodWell rozpoczną się już w maju.

Program wyróżnia się na tle innych staży tym, że oferuje uczestnikom więcej niż tylko możliwość poznania zawodu czy danej firmy. Stażyści zyskują holistyczne spojrzenie na biznes. Coraz więcej firm, zachęcanych przez organizatorów, zapewnia młodym ludziom mentoring, czyli możliwość bezpośredniej pracy z doświadczonymi osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem lub działem. Stażyści mogą liczyć na indywidualną opiekę i dobrze zaplanowany harmonogram pracy z przemyślanymi, różnorodnymi zadaniami.