Fort Wola z nowym logo. Otwarcie w tym roku, ruszyły prace modernizacyjne

– Nowym logo otwieramy nowy rozdział w rozwoju Fortu Wola. Dla naszych klientów to sygnał, że codzienne zakupy będą wkrótce robić w nowoczesnym, przyjaznym obiekcie – mówi Agata Uszyńska, Marketing & PR Manager w Mayland Real Estate.

Kolory nowego logo Fortu Wola to zieleń, antracyt i biel. Nazwa centrum pozostaje bez zmian, bo jak wyjaśnia A. Uszyńska nazwa Fort Wola jest dobrze znana i rozpoznawalna w Warszawie.

– Nowy Fort Wola zaprojektowaliśmy jako miejsce codziennych zakupów, przede wszystkim dla mieszkańców pobliskich osiedli oraz osób, które pracują w pobliżu. Potencjał naszego centrum w strefie 5 minut to ok. 60 tys. osób – mówi A. Uszyńska. Dodaje, że szacunki dotyczące potencjalnych klientów są bardzo optymistyczne ze względu na II linię metra, która przyczyniła się do intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i powstania nowych wolskich biur.

Komercjalizcja dobiega końca

Komercjalizacja Fortu Wola dobiega końca, podpisywane są ostatnie umowy. Zostało jeszcze kilka niewielkich lokali. Głównym operatorem spożywczym centrum będzie Kaufland, który zajmie powierzchnię handlową wynoszącą ponad 3 tys. mkw. Wśród najemców jest modowy HalfPrice, którego salon będzie liczył 2252 m2., a także CCC - 642 m2. Umowy podpisano także z takimi najemcami, jak: salon optyczny Style Optic, AM Jubiler, biura podróży Itaka i Sun Way Travel, Bukieciarnia.flowers, Trafika, kantor oraz punkty dorabiania kluczy i usług szewskich.

Sieć Zdrofit również będzie obecna w zmodernizowanym obiekcie – otworzy się na dwóch poziomach centrum przy Połczyńskiej. W Forcie Wola, będzie 5 kortów do gry w padel, łączącej cechy tenisa i squasha.

- Prace na obiekcie ruszyły w połowie czerwca i będą trwały kilka najbliższych miesięcy. Modernizację powierzono firmie CBRE GWS. Spółka dysponuje szeroką wiedzą techniczną i dużym doświadczeniem, dzięki temu jest wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji od prac projektowych po wszystkie prace remontowo-wykończeniowe i inne konieczne do otwarcia galerii. Dział Generalnego Wykonawstwa i Zarządzania Projektem (Principal Contracting and Project Management) CBRE GWS, zajmie się dostosowaniem powierzchni pod nowy układ najemców oraz odświeżeniem części wewnętrznej i zewnętrznej. Po zakończeniu prac Fort stanie się miejscem wygodnych, codziennych zakupów – mówi Grzegorz Latała, dyrektor ds. komercjalizacji i członek zarządu Mayland Real Estate, dewelopera będącego właścicielem i zarządcą obiektu.

Mayland działa na polskim rynku od 1995 r. jako spółka Grupy Casino. Mayland oddał do użytku nowoczesne centra handlowe: Karolinkę w Opolu, Pogorię w Dąbrowie Górniczej, Jantar w Słupsku oraz Rivierę w Gdyni i Serenadę w Krakowie. Obecnie spółka zarządza obiektami handlowymi.