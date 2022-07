Forum Rynku Spożywczego i Handlu: Poznaj partnerów i agendę

Będą z nami między innymi:

Tegoroczna agenda powstawała we współpracy z partnerami i w modelu partycypacyjnym, stąd będziemy rozmawiać o tym, co najważniejszego dzieje się w branży. Zaczniemy od scenariuszy dla polskich firm w czasie zawirowań geopolitycznych, poddamy analizie rynkowe konsekwencje inflacji, zerwanych łańcuchów dostaw i wojny, która wciąż toczy się w Ukrainie. Przed nami 2 dni forum, 17 sesji tematycznych i jeden cel wymiany wiedzy oraz doświadczeń.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Wśród tematów pojawią się:

● Nowy Handlowy Ład

● Konsolidacje i zmiany generacyjne w firmach rodzinnych

● Polska nowym spichlerzem Europy

● System kaucyjny – najlepsze modele i wdrożenia

● ESG i społeczna odpowiedzialność

● HoReCa – najważniejsze trendy i wyzwania

● E-commerce – jaka przyszłość cyfrowych zakupów?

● Fabryka 4.0 – inspiracje i wdrożenia na polskim rynku

● Rynek żywności roślinnej w mainstreamie

● Franczyza – czy warto inwestować w ten model biznesowy?

● Foodtech i Retailtech

● Reduce, Reuse, Recycle – zielone zasady w produkcji i handlu

● Transformacja branży mięsnej

● Trendy konsumenckie

● Zarządzanie firm FMCG – reakcje na zmiany i wyzwania 2022+

● Alkohole i przekąski – sklepowe bestsellery

Od wielu lat współpracujemy z kluczowymi partnerami z branży produkcji rolno-spożywczej, handlu detalicznego i hurtowego oraz HoReCa. Czekamy także na Ciebie!

Dlaczego warto dołączyć do Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Rejestracja na wydarzenie rozpocznie się 14 września.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl