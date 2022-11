Forum Rynku Spożywczego i Handlu w obiektywie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to już tradycja, która silnie wpisała się do kalendarza największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych. Jak wyglądała 15. edycja FRSiH? Jakie panele towarzyszyły uczestnikom forum, które odbyło się pod hasłem Think Agile?