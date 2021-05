Fotele gamingowe i łożka kontynentalne to hity wyszukiwarek

fot. wyszikiwalismy w Google informacji o fotelach gamingowych i łóżkach kontynentalnych, shutterstock

Wyszukiwania w kategorii “Dom i Ogród” w wyszukiwarce Google od marca 2020 do lutego 2021 w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami wzrosły o 39% . Chociaż największa liczba zapytań dotyczyła urządzeń domowych lub wyposażenia kuchni i jadalni, najszybszy wzrost odnotowały zapytania związane z meblami do sypialni (wzrost o 51% r/r) oraz meblami do salonu (wzrost o 50% r/r). Stosunkowo nową, lecz dynamicznie rosnącą podkategorią wyszukiwań okazało się biuro domowe (wzrost o 94% rok do roku) .

Prym wśród najczęściej wyszukiwanych haseł wiodły krzesła do biurka, w tym fotele gamingowe, ze wzrostem wyszukiwań o ponad 500%.

Jednym z kluczowych mebli w salonach Polaków w ostatnim czasie była kanapa, ale koniecznie z funkcją spania (wzrost wyszukiwań hasła kanapa z funkcją spania o 83% rok do roku). Dużą popularnością cieszyły się także wygodne fotele do salonu (wzrost o 57% r/r). W tej kategorii Polacy wpisywali w wyszukiwarkę Google szczególnie fotel uszak z podnóżkiem lub fotel rozkładany do spania. Te hasła wzrosły odpowiednio o 86% i 53% r/r. Niezbędnym wyposażeniem salonu w czasie pandemii okazał się także stolik kawowy, który zanotował w tym okresie wzrost o 21%.

‒ Hasła takie jak okrągły stolik kawowy, stolik kawowy loft, stolik z plastra drewna lub stolik kawowy czarny zanotowały największe wzrosty popularności ‒ komentuje Antoni Andruszkiewicz, Industry Manager w Google. ‒ Na renesans foteli w stylu tych, które stały w domach naszych babć wskazuje znacznie częstsze wyszukiwanie takich haseł jak fotel uszak z podnóżkiem czy fotel wiklinowy bujany.

Jak urządzić sypialnię?

Od marca 2020 do końca lutego 2021 w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami najszybciej na popularności w Google rosło hasło łóżko kontynentalne - o 109%. Użytkownicy często wyszukiwali także łóżko tapicerowane (wzrost o 68%). Dużą popularnością cieszyły się toaletki z lustrem, których wyszukiwanie wzrosło o 99% rok do roku. Wyposażenie sypialni uzupełnia szafa, najlepiej szafa przesuwna z lustrem (wzrost o 34% r/r) oraz komoda z szufladami (wzrost o 51% r/r).

Kuchennym hitem pandemii są gotowe wyspy kuchenne, których popularność w wyszukiwarce Google wzrosła o 101% rok do roku. Polacy interesowali się także meblami modułowymi kuchennymi (wzrost o 89% r/r). Wśród wyszukiwanych krzeseł do kuchni (wzrost o 75% r/r) prym wiodły krzesła tapicerowane welurowe, których popularność rok do roku zwiększyła się o 221%. Zaraz za nimi uplasowały się krzesła do jadalni tapicerowane (wzrost o 88% r/r) oraz czarne krzesła do jadalni (wzrost o 70% r/r). Warto zauważyć, że użytkownicy Google potrzebowali także hokerów do kuchni. To hasło wzrosło o 45% r/r.

Biuro domowe