FPB: Obrót transakcji bezgotówkowych wyższy o prawie 40 proc.

– Miniony rok był pod wieloma względami przełomowy zarówno dla Fundacji Polska Bezgotówkowa, jak również dla rynku płatności. 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy obligujące przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych do przyjmowania płatności bezgotówkowych. W następstwie tych przepisów odnotowaliśmy rekord popularności Programu. Ponadto w pierwszej połowie roku agenci rozliczeniowi rozpoczęli produkcyjną obsługę terminali w telefonie. Aplikacja jest bardzo popularna zwłaszcza wśród małych i mobilnych przedsiębiorców – w ciągu zaledwie kilku miesięcy w ramach Programu zgłoszonych zostało blisko 2,5 tysiąca urządzeń. Prognozujemy, że terminali w telefonie będzie przybywać jeszcze szybciej. W grudniu 2022 r. sukcesem zakończył się proces wdrożenia płatności w Izbach i Urzędach Skarbowych – w sumie zainstalowano ponad 1800 terminali płatniczych – komentuje Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Coraz więcej przedsiębiorstw w Programie Polska Bezgotówkowa

Do końca grudnia 2022 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączyło ponad 408 tysięcy podmiotów, które łącznie otrzymały prawie 562 tysiące urządzeń do przyjmowania płatności. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie zrealizowano blisko 1,3 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 75 mld zł. Fundacja odnotowała największy przyrost procentowy urządzeń w branży kosmetycznej (+32%), samochodowej (mechanicy + 32%) i na mniejszych stacjach benzynowych (+30%).

– Docieramy z Programem tam, gdzie najbardziej brakuje infrastruktury płatniczej. Są to z jednej strony małe i średnie przedsiębiorstwa, które do tej pory nie miały okazji zaoferować swoim klientom wyboru metod płatności, a także mniejsze miejscowości, gdzie liczba terminali w przeliczeniu na mieszkańca jest niższa niż w dużych miastach. Skupiamy się nie tylko na tym, aby udostępniać rozwiązania płatnicze, ale również edukujemy przedsiębiorców i konsumentów – uczymy świadomego i bezpiecznego korzystania z usług bankowych oraz kart płatniczych i płatności w internecie. Te działania pozytywnie wpływają na ubankowienie oraz wzrost wydawnictwa kart w Polsce – dodaje wiceprezes Wiśniewski.

Od stycznia 2023 r. w ramach Programu Polska Bezgotówkowa działa 12-miesięczny okres finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne. Fundacja pokrywać będzie również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu na terminal.