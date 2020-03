FPP: Strata dla gospodarki z powodu koronawirusa może wynieść nawet 50 mld zł

Na zdj. Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw. Wstępne prognozy wskazują na możliwość obniżenia dynamiki PKB w 2020 r. do 1,6%, wobec 3,7% zakładanych w ustawie budżetowej. Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł. FPP będzie prowadzić stały monitoring sytuacji przedsiębiorców – jego wyniki będą przedmiotem rozmów ze stroną rządową na temat ograniczenia negatywnych konsekwencji dla gospodarki, przedsiębiorców oraz zatrudnionych.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła już uwagę Rządu na konieczność przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby – a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia – a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań.

– Przedsiębiorcy stają przed trudnymi decyzjami, które przesądzą o przyszłości ich firm – a wręcz dotyczącymi dalszego ich funkcjonowania. Wobec malejących zamówień rosną obawy o możliwości utrzymania zatrudnienia. Ograniczenie dostępności pracowników spowodowane wzrostem zachorowalności i działaniami prewencyjnymi powoduje także problemy z terminowością produkcji. Codziennie przedsiębiorcy spotykają się z nowymi konsekwencjami narastającego kryzysu epidemiologicznego. Obecna sytuacja wymaga odważnych i stanowczych działań chroniących przed negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, które mogą doprowadzić do ogólnoświatowej recesji gospodarczej – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).