Francuskie źródła: Carrefour myśli o sprzedaży polskiego oddziału

Czy Carrefour sprzeda polski biznes? fot. materiały prasowe

Francuski magazyn Challenges ujawnia, że ​​Alexandre Bompard, dyrektor generalny Carrefour, sprzeda filie sieci na Tajwanie i w Polsce. Audyt ma przeprowadzić KPMG.

Według informacji Challenges, Alexandre Bompard, jest w trakcie sprzedaży swoich spółek zależnych w Polsce i na Tajwanie. Negocjacje są tajne. Proces ponoć trwa od kilku miesięcy.

Analiza rentowności

Reuters podał natomiast, że rzeczniczka sieci przyznała, że gigant rozważa "możliwość konsolidacji, zbycia lub przejęcia zagranicznych spółek zależnych", ale nie podjął decyzji o sprzedaży aktywów.

Carrefour analizuje kondycję poszczególnych oddziałów.

Przeczytaj także: Aplikacja Too Good To Go dostępna w sieciach handlowych i gastronomicznych Białegostoku

W Polsce sprzedaż spada do 494 mln euro

W kwietniu Grupa Carrefour podała wyniki finansowe za I kwartał 2021 r. Detalista zanotował wzrost sprzedaży LfL o 4,2 proc. W Polsce sprzedaż spadła LfL o 2,3 proc. do 494 mln euro. Zdaniem sieci jest to dobry wynik biorąc pod uwagę zamknięcie centrów handlowych.

Na koniec pierwszego kwartału Carrefour posiadał w Polsce 947 sklepów, w tym: 90 hipermarketów, 150 supermarketów, 697 sklepów convenience (o 10 więcej niż na koniec 2020 r.) oraz 10 Supeco przekształconych z formatu supermarketowego.

Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny, oświadczył wtedy: „Carrefour wykazuje trwały wzrost gospodarczy. Nasz model wzrostu, oparty na doskonałości operacyjnej, konkurencyjności i sile naszej oferty omnichannel, przekłada się na wzrost udziałów rynkowych w naszych głównych krajach. Dotyczy to w szczególności Francji, gdzie osiągnęliśmy lepsze wyniki, niż rynek we wszystkich formatach. Nasze zaufanie do powodzenia naszego planu transformacji, jak również do naszej zdolności do generowania wysokich przepływów pieniężnych, jest dalej wzmacniane. Zgodnie z naszą polityką alokacji kapitału, wykorzystujemy okazję, jaką dają nam obecne warunki rynkowe, aby ogłosić skup akcji własnych".