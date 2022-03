Francuzi zostają w Rosji. Polacy oburzeni, ale im dalej na Zachód, tym bojkot słabszy

- To wielki test dla wszystkich marek. Decyzja nie tylko ekonomiczna, ale i wizerunkowa. To, co zrobią dziś, będzie się za nimi ciągnęło już na zawsze - mówi na łamach wirtualnemedia.pl Michał Raszka, członek zarządu w agencji public relations Grupa PRC Holding.

Rozmówca podkreśla, że duże firmy sporo ryzykują, pozostając na rosyjskim rynku. Teraz wszystko w rękach konsumentów. Jeśli zaczną bojkotować marki, które mają za nic inwazję na Ukrainę, to może być to punkt zwrotny - uważa Raszka.

Im dalej od Polski, tym bojkot słabszy?

- Każdy z nas może coś zrobić - mówi Michał Raszka. - Totalna zmiana polityki liderów europejskich wobec Rosji była wywołana przede wszystkim reakcją społeczeństw zachodnich. To one w dużej mierze wymusiły tak radykalną postawę najważniejszych polityków wobec Putina. Wreszcie reakcja była taka, jaka powinna być w 2014 r., gdy Rosja zaanektowała Krym. To egzamin dla każdego z nas, czy jesteśmy silni tylko słowem, czy także czynem i będziemy faktycznie bojkotować firmy, które nie chcą się wycofać z Rosji.

Cezary Kowanda, dziennikarz ekonomiczny "Polityki", zwraca uwagę, że Polacy są szczególnie wyczuleni na bojkotowanie marek, które nie wycofały się z Rosji. - Dzieje się tak przez napływ ogromnej liczby uchodźców do naszego kraju, bliskość kulturową z Ukrainą oraz przeważające od dawna antyrosyjskie nastroje. Im dalej na Zachód, tym nawoływanie do bojkotu konsumenckiego jest słabsze. We Francji takie głosy są niemal niesłyszalne, mimo że naród mocno się solidaryzuje z Ukraińcami.

