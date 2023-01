Franczyza Fit Cake wyznacza sobie Wielki Włochaty Cel. O co chodzi?

- Naszym zamierzeniem jest osiągnięcie jak największej kompletności – mówi Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake. – Oczywiście chcemy pomnożyć liczbę lokali, ale też rozwijać i popularyzować bezcukrowe menu, stale edukować konsumentów i siebie, elastycznie dopasowywać nasze struktury do nowych warunków rynkowych, a przede wszystkim nie tracić smaku.

Rafał Kościuk, właściciel franczyzy Fit Cake, fot. mat. pras.

W 2030 roku będzie 300 punktów Fit Cake

Wielki Włochaty Cel jest strategią rozwoju (Big Hairy Audacious Goal), znaną z książki „Scaling Up. Nawyki Rockekellera 2.0”. Przygotowuje się ją na wiele lat, biorąc pod uwagę różne ryzyka i kryzysy, które mogą wywrócić rynek.



Fit Cake opracował taką strategię na lata 2023 – 2030, dzieląc ten okres na dwa etapy. Pierwszy do roku 2026 ma przynieść sieci 150 nowych lokali. Jeśli to się uda, marka uważa, że do 2030 roku jest w stanie powiększyć liczbę franczyz do 300, z czego 10 proc. to będą punkty zagraniczne.

Załoga Fit Cake w Płocku, fot. mat. pras.

- W styczniu 2023 startujemy z poziomu niemal 60 kawiarni, dwie działają na Malcie, mamy jednak kilkanaście nowych umów, których realizacje już rozpoczynamy. Spodziewam się, że z końcem roku będziemy blisko 80 – uważa Kościuk i dodaje: - Taki intensywny wzrost wymaga zwiększenia wydolności struktury wewnętrznej. Planujemy więc zatrudnienie nowych osób i rozbudowę działu obsługi franczyzobiorców, nie tracąc jednak rodzinnego charakteru naszej firmy. Jeden opiekun będzie się zajmował dwoma, trzema franczyzobiorcami, mając dla nich czas, dobrze znając klimat i specyfikę ich działalności oraz miejsca.

Akademia Fit Cake - franczyzobiorca menedżerem

W Fit Cake diagnozować potrzeby i problemy pomaga tester, czyli tajemniczy klient. To jego wizyty w lokalach w całej Polsce pokazały mocne i słabsze strony kawiarni Fit Cake.

- Narzucił się jeden wniosek: musimy się edukować, i to w sposób ciągły – mówi Rafał Kościuk. – Same szklenia gastronomiczne zdecydowane nie są już wystarczające. Nasi franczyzobiorcy chcą się też uczyć jak być dobrym menedżerem. W ostatnich miesiącach sieć ruszyła z darmowymi webinariami online. Akademia Fit Cake – bezpłatna, nielimitowana i dostępna dla wszystkich partnerów marki - podejmuje 10 bloków tematycznych, dotyczących na przykład standaryzacji pracy, minimalizacji strat, sztuki sprzedaży i obsługi.

Nowe produkty - stare ceny

Fit Cake było jedną z pierwszych marek, które weszły w niszę i zaczęły wyrabiać słodycze bez cukru dla osób z problemami zdrowotnymi. Także w tym temacie ostatnie lata pokazują, że nie można okopać się na pozycjach. Konieczne jest wprowadzanie do oferty innowacyjnych produktów. Kiedy w 2019 roku firma postawiła na keto menu, była to nowinka na rynku. Dziś jest błyskawicznie rosnącym segmentem gastro, a w Fit Cake keto stanowi ok. 50 proc. sprzedaży. W 2022 marka wyprowadziła Low Fodmap, ofertę dla osób ciepiących na SIBO.



- Hitem okazały się nasze mieszanki do samodzielnego wypieku pieczywa bezglutenowego – mówi Ewelina Choińska, która w sieci odpowiada za menu. – Przy szokujących cenach w piekarniach było to dla klientów super rozwiązanie: taniej, pod ręką, w każdej chwili świeże bułki prosto z pieca. W pierwszym miesiącu sprzedaliśmy kilka tysięcy mieszanek.



Fit Cake przygotowuje produkty bez węglowodanów, m.in. zapiekanki. Podbudowane sukcesem mieszkanek mącznych zmierza bardziej rozwinąć menu śniadaniowe, także wytrawne.

Nieuniknione jest, że na skutek większych kosztów ceny poszły w górę. Ale w 2022 roku w Fit Cake podwyżka wyniosła średnio tylko 10 proc., podczas gdy w tradycyjnych cukierniach o 30, a nawet 40 proc. Sieć chce szukać oszczędności, ale nie poprzez zmniejszanie porcji czy obniżenie jakości słodyczy, tylko sprytniejsze zarządzanie.

Franczyza w progresie

Przybywa mulitifranczyzobiorców sieci. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Partnerzy sieci prowadzą po dwa lokale np. w Zielonej Górze, Koszalinie, czy na Malcie. Inwestor z Gdańska uruchamia właśnie trzecią kawiarnię.

- W ostatnim kwartale 2022 roku podpisaliśmy kilkanaście nowych umów, które będą realizowane w 2023 roku – zapowiada właściciel franczyzy Fit Cake. – Dlaczego nasza sieć cieszy się wzięciem nawet w trudnych? Bo mamy bardzo jasne zasady, które nie są opresyjne dla franczyzobiorców.



Fit Cake jest sygnatariuszem „Kodeku dobrych praktyk dla rynku franczyzy”, który powstał w ramach oddolnego ruchu przedsiębiorców skupionych w Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Rafał Kościuk, który jest członkiem zarządu, odpowiada m.in. za etyczne podejście do biznesu. Nie ma w przypadku tej marki mowy o karach umownych, niejasnych procedurach. Lokal można odsprzedać albo zrezygnować w dowolnym momencie.



- Nigdy nie stosowaliśmy tzw. kary wyjścia czy weksli do podpisu. Nikogo nie można zmuszać do prowadzenia biznesu – uważa Rafał Kościuk. - W naszym nowym pomyśle - franczyza w progresie zakładamy 5-letnie umowy, ale z jasną informacją, że zawsze możemy się pożegnać. Stawiamy na relacje z franczyzobiorcą. Musi się dobrze czuć w sieci, rozumieć, że jest częścią zmiany, która jest zgodna z nim samym.