Franczyza uratuje marże detalistów?

Sklepy będą inwestować w innowacyjne formaty, fot. Shutterstock

Przed europejskimi detalistami trudny rok. Będą musieli mocno inwestować, aby pozostać konkurencyjnymi. Na horyzoncie kryzys finansowy, a na co dzień - niskie marże. - Perspektywy ratingowe sektora pozostają negatywne na nadchodzący rok. Zwiększenie marży zysku jest głównym wyzwaniem, przed którym stoi dzisiaj europejski detal - powiedział Adrien Guérin, analityk firmy Scope Ratings.

Firmy z sektora podjęły w ostatnich latach szereg działań oszczędnościowych, obejmujących koszty zakupu oraz koszty operacyjne - ale oczekiwania konsumentów co do coraz niższych cen i wyższej jakości produktów i usług nadal rosną, potęgując walkę o udziały w rynku.

Generowanie dodatkowych przepływów pieniężnych będzie trudne, biorąc pod uwagę presję na ceny, więc detaliści będą musieli najpierw zainwestować w rozwój oferty i poczekać na poprawę zysków. CAPEX utrzyma się na poziomie około 2,5-3,0 proc.

- Detaliści korzystają z niskich stóp procentowych w celu refinansowania zadłużenia, ale nie zmienia to faktu, że ich długi rosną, dryfując w kierunku, w którym znajdowali się w 2008 r. na początku światowowego kryzysu finansowego - mówi Guérin. Zagregowany dług netto sektora wzrósł w ostatnich latach do około 1,2X EBITDA w porównaniu do blisko 1,4X w 2008 roku.

Detaliści mają ograniczone pole manewru, aby poprawić rentowność. Mogą się łączyć i przejmować, ale większość krajowych rynków detalicznych w Europie Zachodniej jest już w znaczny stopniu skonsolidowana. Dyrektorzy generalni zajmujący się sprzedażą detaliczną są coraz bardziej skoncentrowani na maksymalizacji sprzedaży i potencjału oszczędnościowego poszczególnych rynków, na których ich firmy są już obecne.

Sieci kładą zatem nacisk na innowacje - remonty sklepów, nowe metody płatności, nowe produkty i usługi - wszystko po to, by zwiększyć komfort zakupów, zaskarbić sobie lojalność klientów i wywindować obroty.

- Oczekujemy przejścia na mniejsze formaty convenience - prognozuje Adrien Guérin. - Firmy coraz częściej zwracają się ku franczyzie w celu zmniejszenia kosztów rozwoju i eksploatacji oraz podpisują umowy, na mocy których franczyzobiorca przejmuje koszty związane z działalnością biznesu. Detaliści zgarniają jedynie prowizje od sprzedaży wygenerowanej przez sklepy franczyzowe - wyjaśnia ekspert.