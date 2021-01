Franczyza w sejmie: państwo musi walczyć z tyranią wielkich korporacji

fot. shutterstock

Poseł Maciej Konieczny mówił w sejmie o konieczności regulacji franczyzy. Jego zdaniem "trzeba skończyć z bezkarnością państwa wobec nadużyć wielkich sieci franczyzowych oraz cyfrowych gigantów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce bądź nie potrafi nic w tych kwestiach zrobić. Może brakuje im odwagi, a może zwyczajnie bliższy jest im interes międzynarodowego kapitału niż dobrobyt polskiego społeczeństwa".

Poseł powiedział, że Lewica złożyła projekt opodatkowania cyfrowych gigantów i złoży projekt regulacji franczyz. Jego zdaniem "państwo musi aktywnie walczyć z tyranią wielkich korporacji. Inaczej obudzimy się w świecie rodem z cyberpunka na długo przed rokiem 2077".

Poseł podczas wystąpienia w sejmie mówił o rządowym projekcie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego, ale wspomniał również o franczyzie i rynku handlowym.

- (...) warto przy okazji porozmawiać o działaniu UOKiK-u. 723 mln kary wlepionej Biedronce robi wrażenie i bardzo dobrze. Wysokie kary to dobry sposób, żeby skutecznie chronić polskich producentów i konsumentów. Korporacyjny oligopol zawsze będzie wykorzystywał swoją dominującą pozycję kosztem małych firm i konsumentów. Nie ma co się z wielkimi cackać. Szkoda, że to wciąż wyjątek. W kwestii dzikiego rynku franczyz albo zupełnej bezkarności wielkich platform cyfrowych państwo albo nie chce, albo nie potrafi nic zrobić. Kwestia franczyz jest dla mnie szczególnie ważna. Blisko współpracuję ze Stowarzyszeniem Ajentów i Franczyzobiorców upominającym się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych i uregulowanie rynku. Nasłuchałem się naprawdę dramatycznych historii ludzi, którzy marzyli o tym, żeby prowadzić sklep. Ciężko pracowali, żeby szybko się zorientować, że czegokolwiek by nie zrobili, będą tonąć w długach. Ich pozycja bardziej przypomina pozycję niewolnika niż przedsiębiorcy. Mamy w Polsce dziesiątki tysięcy takich tragicznych historii. Bywa, że kończą się samobójstwami. Bo jaką pozycję ma zwykły człowiek wobec wielkiej sieci handlowej? Wielki biznes nie waha się wykorzystywać swojej przewagi, o czym mówi nawet zamówiony przez rząd raport prof. Rafała Adamusa. Chodzi o niejasne rozliczenia wewnętrzne, które nie spełniają żadnych standardów, zmiany warunków współpracy przez nienegocjowalne aneksy, przerzucanie maksimum kosztów na franczyzobiorcę, bez dania mu prawa do decydowania o czymkolwiek. Czy tak wyglądają relacje równych sobie stron? Oczywiście, że nie. Tymczasem państwo umywa ręce, skarbówka jest ślepa na nieprawidłowości, a Prawo i Sprawiedliwość jakoś nie może zabrać się za uregulowanie tego rynku, raz jeszcze stając po stronie wielkiego biznesu kosztem polskiego społeczeństwa. To trzeba zmienić. UOKiK musi mieć narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami franczyzodawców. Jeżeli rząd nie ma odwagi się tym zająć, to Lewica zgłosi potrzebne regulacje. (...)

Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje wnioski z raportu dotyczącego nierówności we franczyzie. Bazą dla nowego prawa ma być raport "Faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce", który powstał na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS). Wypunktowano w nim wiele patologii, m.in. nieudzielanie kompletu istotnych informacji potencjalnemu franczyzobiorcy, nierównowagę sił utrudniającą dochodzenie racji w sądzie, narzucanie nierynkowych cen nabywania towarów, ukryte opłaty i kary, a także długoterminowe i trudne do rozwiązania umowy.