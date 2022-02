Franczyzobiorca otworzył pierwszą Smart Żabkę. Czym charakteryzuje się nowy koncept?

Smart Żabka nr 8000 otwarta w Sierakowie (woj. wielkopolskie)

To pierwsza Żabka w tej miejscowości, prowadzona przez pochodzącą z regionu franczyzobiorczynię.

W sklepie zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorcy i sprzedawców. Czujniki zalania, automatyczny pomiar temperatury w sklepie czy komunikacja przez słuchawki uwalniają ich czas. Przed placówką działają: stojak rowerowy, stacja napraw rowerów oraz ekologiczna ławka solarna umożliwiająca naładowanie telefonu.

Co to jest Żabka Smart?

– Żabka nieustannie dąży do tego, by być jak najbliżej klientów i rozwijać lokalną przedsiębiorczość. W 2021 roku otworzyliśmy 1100 sklepów. Obecnie nasza sieć liczy 8000 placówek, w których łącznie zapewnionych jest ponad 30 tys. miejsc pracy. Coraz intensywniej rozwijamy się też w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Wiele z nich to miejscowości, w których – podobnie jak w Sierakowie – wcześniej nie było Żabki. Jest też sklepem, w którym funkcjonują innowacyjne rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu – mówi Adam Manikowski, dyrektor zarządzający sieci Żabka.

Franczyza w wydaniu Żabki

Rozwój przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie dla Żabki. W ubiegłym roku nowe sklepy franczyzobiorcy otworzyli w 338 gminach, z czego aż w 116 jako pierwszy w danej miejscowości. Żabki po raz pierwszy powstawały głównie w gminach wiejskich (59) i wiejsko-miejskich (49). Najwięcej nowych placówek Żabka otworzyła na Mazowszu i Śląsku, ale to w woj. zachodniopomorskim znajduje się najmniejsza miejscowość, w której w 2021 r. postała nowa Żabka – to liczący 1 490 mieszkańców Suchań.

Sklep nr 8000 przy ul. Armii Krajowej 1 w Sierakowie wyposażony jest w smart rozwiązania, które „komunikują się” z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz „wykonują” niektóre czynności w placówce. Dzięki słuchawkom obsługa sklepu otrzymuje komunikaty dotyczące ewentualnej awarii sprzętu chłodniczego i konieczności zabezpieczenia towaru, czy informacje o sytuacjach wymagających interwencji człowieka, jak np. brak parówek na rollerze czy kawy w kawomacie oraz konieczności wyczyszczenia tych urządzeń. Dzięki odpowiednim czujnikom można łatwo dostosować temperaturę w sklepie do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, pomiar zużycia energii pozwala na weryfikację poprawność działania urządzeń, a czujniki zalania wykryją usterki sprzętu chłodniczego, w efekcie obniżając koszty oraz redukując czas przestoju sklepu.

– Moi rodzice prowadzą swoje placówki pod szyldem sieci Żabka. Pomagałam im w biznesie – posiadam więc praktyczną wiedzę o franczyzie z Żabką. Bardzo się cieszę, że przyszło mi poprowadzenie 8000. placówki sieci w Polsce. Dodatkowo mój sklep będzie wyróżniać szereg narzędzi smart, a także stojaki i stacja naprawy rowerów – zaznacza franczyzobiorczyni Julita Szulczyk.