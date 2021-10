Franczyzobiorcy Eurocash bardziej przedsiębiorczy od innych?

Jeśli ktoś szuka biznesu na lata, powinien zająć się handlem niezależnym – wynika z pierwszego raportu wpływu Grupy Eurocash. 43% przedsiębiorców związanych z Grupą prowadzi swój sklep od ponad 20 lat. Przy okazji rozwija cechy przydatne przedsiębiorcom – m.in. innowacyjność i odwagę biznesową.

Jak pokazuje raport, prawie połowa przedsiębiorców współpracujących z grupą Eurocash prowadzi swój sklep od ponad 20 lat. Tylko 12% ma firmę od mniej niż 5 lat. Najwięcej, bo aż 41% przedsiębiorców, współpracuje z Eurocash od 5-10 lat, a 15% – od ponad 20.

Spółka ocenia, że wsparcie oferowane przez sieci franczyzowe Grupy Eurocash pozwala klientom nie tylko zarabiać, ale też rozwijać cechy niezbędne dla prowadzenia biznesu: odwagę, motywację do działania, wytrwałość, odpowiedzialność i innowacyjność. Procentowy udział Grupy Eurocash we wpływie na rozwój przedsiębiorczości jej klientów wynosi aż 41,2%. Oznacza to, że w ponad 40% właściciele sklepów współpracujących z Grupą Eurocash rozwijają swoją przedsiębiorczość właśnie dzięki jej wsparciu. To dobra wiadomość dla osób, które obawiają się rozpocząć przygodę z własną firmą.

– Większość detalistów prowadzących sklepy pod markami współpracującymi z Grupą Eurocash, czyli Delikatesy Centrum, ABC, Gama, Groszek, Euro Sklep czy Lewiatan, otwiera je na wsiach lub w miastach do 20 tys. mieszkańców – mówi Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash. – Dla nich duży partner oznacza większe możliwości oraz przewagę konkurencyjną – dodaje.

Jak ocenia spółka, franczyzobiorcy Eurocash częściej wprowadzają w swoich sklepach nowe formy dostaw czy innowacje w zakresie kategorii produktów, komunikacji z klientem, działań reklamowych, płatności itd. Przykładowo, wystrój placówki zmieniło w 2020 r. aż 38% franczyzobiorców Grupy i 18% przedsiębiorców, którzy współpracują z Eurocash poza franczyzą.

- Innowacyjne rozwiązania pozwoliły klientom Grupy Eurocash bez szwanku przetrwać trudny rok 2020. 70% z nich wprowadziło wtedy do oferty nowe kategorie produktów, a 45% – nowe metody zarządcze. Co więcej, przedsiębiorców współpracujących z Eurocash spadek przychodu dotknął w tym czasie w mniejszym stopniu, niż osoby prowadzące sklepy poza sieciami.