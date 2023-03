Franczyzowa sieć sklepów Livio rośnie na sile. Powstają kolejne sklepy w Polsce

Choć czasy w jakich przyszło nam funkcjonować stanowią nie lada wyzwanie dla tradycyjnego handlu małoformatowego, pracownicy LIVIO każdego dnia z pełnym zaangażowaniem działają aby tworzyć dla swoich partnerów franczyzowych bezpieczną przestrzeń współpracy z jednoczesnym zachowaniem ich niezależności.

Elastyczność oferowanych pakietów franczyzowych sprawia, że klienci korzystają z preferencyjnych warunków jakie negocjuje dla nich sieć, zachowując jednocześnie pełną swobodę w doborze kanału dostaw, wielkości zamówień, polityce cenowej oraz wszelkich innych aspektach prowadzenia swojego biznesu.

- Wierzymy, że naszą rolą jest dawanie możliwości, pokazywanie dróg a nie narzucanie twardych rozwiązań i obwarowywanie ich niedorzecznymi karami – przekonuje Marian Zych.

Franczyzobiorcy LIVIO każdego dnia mogą liczyć nie tylko na wsparcie wykwalifikowanych pracowników terenowych, dla których praca to przede wszystkim budowane latami relacje z klientami, ale również na wsparcie w postaci nakładów inwestycyjnych. Sieć wspiera franczyzobiorców zapewniając im wizualizacje, doradzając w kwestiach aranżacji placówek, oferując planogramy pozwalające podnieść zyski sklepu, wspierając modernizacje. Franczyzobiorcy, którzy zaufali LIVIO wiedzą, że mogą liczyć na silnego partnera, który jest w stanie zapewnić im stabilność i wsparcie tak bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach.

- Nasza pozycja rynkowa umocniła się w 2013r. kiedy to staliśmy się częścią Grupy Kapitałowej Specjał, zyskując tym samym dodatkowe, ogólnopolskie wsparcie hurtowe. Niejednokrotnie konkurencja wytyka nam zamknięcie się na 1 dostawcę czy nadrzędność jego interesów – nic bardziej mylnego! Szanujemy i wspieramy naszych partnerów dlatego nie narzucamy im 1 kanału dostaw. Specjał to dla nich szansa na dodatkowe retro, lepsze ceny i inne profity osiągane na bazie wypracowanych targetów, niemniej jednak to franczyzobiorca sam decyduje gdzie chce kupować i przy wyborze kieruje się sumą korzyści tzn. cena zakupu plus retro jakie wypłaca dany dystrybutor – mówi Marian Zych.

W dobie borykania się właścicieli sklepów z ciągle rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu, bez wątpienia dużym atutem przynależności do sieci LIVIO jest brak opłaty franczyzowej przy jednoczesnym 100% poziomie wypłaty wypracowanego retra. Klienci mogą liczyć na wsparcie finansowe ale nie tylko. Livio oferuje im pomoc w bardzo wielu aspektach dysponując szeregiem umów około biznesowych jak tanie kredyty, zakup sprzętu i wyposażenia sklepu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w 2016r. oddano do ich dyspozycji platformę szkoleń elearningowych pod nazwą „Uniwersytet Przedsiębiorczości”. W ramach tego projektu od lat z powodzeniem nie tylko franczyzobiorcy ale również ich pracownicy zdobywają, poszerzają i systematyzują swoją wiedzę zdobywając przy okazji atrakcyjne nagrody.

Na przestrzeni Lat LIVIO bardzo poszerzyło swoją działalność i także w tym roku nie zamierza zwalniać tempa. Jak mówi Marian Zych - ambitne plany ekspansyjne, rozwój narzędzi sprzedaży to tylko niektóre elementy objęte strategią rozwoju na lata 2023-2024. Jedno bez wątpienia się nie zmieni – najważniejszy dla LIVIO jest partner i nasze wspólne, stabilne jutro.