Franczyzowa sieć sklepów Livio rośnie w siłę

- Wierzymy, że naszą rolą jest dawanie możliwości, pokazywanie dróg a nie narzucanie twardych rozwiązań i obwarowywanie ich niedorzecznymi karami – przekonuje Marian Zych.

Sieć wspiera franczyzobiorców zapewniając im wizualizacje, doradzając w kwestiach aranżacji placówek, oferując planogramy pozwalające podnieść zyski sklepu, wspierając modernizacje.

- Nasza pozycja rynkowa umocniła się w 2013r. kiedy to staliśmy się częścią Grupy Kapitałowej Specjał, zyskując tym samym dodatkowe, ogólnopolskie wsparcie hurtowe. Ale cały czas to franczyzobiorca sam decyduje gdzie chce kupować i przy wyborze kieruje się sumą korzyści tzn. cena zakupu plus retro jakie wypłaca dany dystrybutor – mówi Marian Zych.

W LIVIO nie ma opłaty franczyzowej przy jednoczesnym 100% poziomie wypłaty wypracowanego retra.