Freelancerzy podnoszą stawki, ale coraz mniej przeznaczają na zakupy

Useme, platforma dla freelancerów oraz zleceniodawców, w swoim badaniu wpływu inflacji na polskich freelancerów, przyjrzało się następującym kwestiom: zmianom w liczbie zleceń i wysokości stawek, zarządzania wydatkami, posiadaniem oszczędności, a także podejściem do freelancingu.

– Już drugi rok z rzędu przeprowadzamy badanie polskich freelancerów w kontekście wpływu inflacji na ich życie i karierę. Choć część niezależnych specjalistów odczuwa efekty spowolnienia w gospodarce i zaciskania pasa przez firmy, które rezygnują z outsourcingu, to w dłuższej perspektywie czasu inflacja powinna sprzyjać freelancerom. Współpraca z niezależnym specjalistą, z punktu widzenia przedsiębiorcy, jest bardziej atrakcyjna finansowo od zatrudniania pracownika etatowego, ponieważ zleceniodawca płaci wyłącznie za wykonane zadanie i nie musi brać pod uwagę dodatkowych składek, benefitów pozapłacowych czy kosztów zapewnienia odpowiedniego sprzętu i oprogramowania – komentuje Przemysław Głośny, Prezes Useme, platformy usprawniającej rozliczenie na linii klient-freelancer.

Liczba zleceń powinna zaniepokoić freelancerów?

Ponad 36 proc. freelancerów biorących udział w badaniu Useme zaobserwowało w ostatnim czasie zmniejszenie się liczby zleceń lub klientów. To niepokojący wynik, zwłaszcza jeżeli porównamy te dane z rokiem ubiegłym. W 2022 roku spadek tej liczby dotyczył prawie 30 proc. freelancerów. Ponadto, w tym roku, ok. 47 proc. niezależnych specjalistów nie zauważyło różnicy w ilości pracy, w porównaniu do 54 proc. w roku ubiegłym.

Ponad połowa polskich freelancerów podniosła swoje stawki

Aż 58 proc. badanych przez Useme respondentów przyznało, że podniosło w ostatnim czasie swoje stawki, a prawie 39 proc. pozostawiło je na dotychczasowym poziomie. Tylko ok. 3 proc. zdecydowało się zmniejszyć stawki, żeby być bardziej konkurencyjnym na rynku. Jak te dane przedstawiały się w roku ubiegłym? W 2022 roku 52 proc. freelancerów zadeklarowało podwyżkę stawek, 45 proc. ich nie zmieniło, oferując swoje usługi w takich samych cenach, natomiast tak samo, jak w 2023 roku – 3 proc. zdecydowało się na obniżenie stawek.

Polscy freelancerzy posiadają oszczędności kosztem mniejszych wydatków

W tym roku freelancerzy są znacznie bardziej uważni w wydatkach niż w roku ubiegłym, zmniejszyła się również liczba badanych posiadających oszczędności – 68 proc. w 2023 roku i 72 proc. w 2022 roku. Te liczby korelują zapewne z deklaracją niezależnych specjalistów na temat zmniejszenia swoich wydatków. Obecnie prawie 51 proc. badanych zaznaczyło, że wydaje mniej (45 proc. w 2022 roku), natomiast – tak samo jak w ubiegłym roku – 1/3 freelancerów gospodaruje pieniędzmi na takim samym poziomie jak dotychczas.

Warto podkreślić, że pytanie o wydatki miało na celu określenie zmiany podejścia do gospodarowania pieniędzmi, nie o wysokość kosztów życia, która jest wyższa ze względu utrzymującą się od marca 2022 dwucyfrową inflację.

Jak wolni strzelcy postrzegają freelancing?

Aż 43 proc. polskich freelancerów nie zmieniło swojego zdania na temat pracy dla kilku firm jednocześnie. Wolni strzelcy są pewni obranej ścieżki kariery, ale w porównaniu z poprzednim rokiem, ok. 25 proc. z nich uważa freelancing za bardziej niepewne źródło utrzymania (prawie 17 proc. w 2022 roku). Jednocześnie jednak zwiększył się procent freelancerów, którzy jeszcze bardziej cenią sobie tę ścieżkę kariery (12 proc. więcej z nich, w porównaniu z ubiegłym rokiem – 32 proc. do 20 proc.).

– Sytuacja inflacyjna w Polsce ma duży wpływ na rynek freelancingu, jednak niezależni specjaliści nie powinni mieć powodów do paniki. Większość z nich podniosło swoje stawki, a zaledwie niewielki odsetek je obniżył, przez co mógł stać się bardziej konkurencyjny dla potencjalnych zleceniodawców. Wyzwaniem może okazać się mniejsza liczba zleceń, jednak optymizmem napawa myśl, że coraz więcej freelancerów ceni sobie obraną ścieżkę kariery – podsumowuje Przemysław Głośny, Prezes i założyciel Useme.

