Frigo Logistics będzie dostarczał produkty do sieci Auchan

Frigo Logistics, operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych, rozpoczyna obsługę logistyczną w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów głęboko mrożonych dla 113 sklepów sieci Auchan Retail w całej Polsce. Operacje będą realizowane w modelu cross-dock wprost z magazynu w Radomsku.

Auchan to kolejna z największych sieci handlowych, z którą Frigo Logistics nawiązało współpracę.

Start operacji magazynowych zostanie uruchomiony w drugiej połowie maja, w centrum dystrybucyjnym w Radomsku. Obsługa będzie prowadzona w ramach modelu cross-dock, co oznacza, że towar od dostawców po przyjęciu będzie od razu przygotowywany w oparciu o zamówienia sklepowe i bez magazynowania kierowany do dalszej wysyłki, do ponad 113 punktów sprzedaży Auchan w całym kraju.

Każdego dnia centrum logistyczne w Radomsku będzie przygotowywało dla sieci Auchan ok. 15 tys. kartonów. Ponadto, dla 51 sklepów sieci Frigo Logistics będzie również świadczyło usługę transportową.

Kompletacja zleceń Auchan będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu głosowego voice picking, zwiększającego jej efektywność.