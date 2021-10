Frigo Logistics przeznaczy na inwestycje 100 mln zł. Powstaną nowe magazyny

Każdego roku Polacy kupują blisko 100 mln kg produktów mrożonych. Daje to średnio 2-3 proc. roczny wzrost rynku mrożonek w Polsce. Trend ten wzmocniła pandemia i praca zdalna, które wpłynęły na zmianę zachowań i przyzwyczajeń konsumenckich. Korzystają na tym tacy operatorzy, jak Frigo Logistics, który każdego dnia składuje i dostarcza produkty mrożone do ponad 3,5 tys. punktów w całej Polsce, w tym do sklepów takich sieci, jak Auchan, Carrefour, Aldi, MAKRO, Kaufland, Netto, Tesco i SPAR oraz do centrów dystrybucyjnych Biedronki, Żabki i Eurocashu.

Przejęcia i inwestycje

– Ostatnie miesiące były we Frigo Logistics szczególnie intensywne. Stale się rozwijamy i wzmacniamy naszą pozycję na rynku, m.in. poprzez poszerzanie portfolio o produkty świeże, rozmrażane czy farmaceutyki, ale także planowane przejęcie firmy logistycznej Armir z Mysłowic, która posiada flotę ok. 60 pojazdów oraz generuje ok. 60 mln zł przychodów rocznie. W tym roku ważną inwestycją Frigo Logistics było również uruchomienie pierwszego w Polsce, zautomatyzowanego sortera produktów mrożonych. Podjęte działania mają zwiększyć w tym roku przychód firmy nawet do 140 mln zł, ze 122,6 mln zł w roku poprzednim – mówi prezes zarządu Frigo Logistics, Kristof Verbruggen.

Teraz firma skupia się na rozwoju zasilania fotowoltaicznego za sprawą instalowanych paneli słonecznych. Planowana w Żninie farma o mocy 1000 kW, ma zapewnić Frigo Logistics samowystarczalność energetyczną. Również inwestycja we flotę elektryczną, którą Frigo Logistics ma w planach w najbliższych latach, wpisuje się w proekologiczną politykę firmy oraz umożliwi ograniczenie kosztów.

Nowe centra dystrybucji

W przyszłości firma chce się rozwijać również o nowe lokalizacje. Frigo Logistics planuje budowę centrum przeładunkowego pod Warszawą, ale również w Trójmieście, Białymstoku czy Rzeszowie. – Nowe magazyny oraz rozwój floty pozwolą nam usprawnić realizowane dostawy i jeszcze bardziej zwiększyć jakość realizowanych usług. Działalność w nowych branżach, jak farmacja, rozwój własnej infrastruktury operacyjnej oraz ekspansja sąsiednich rynków zagranicznych, stanowią obecnie dla nas główne cele – podsumowuje Kris Verbruggen.

Przeczytaj także: Muszkieterowie wynajmują powierzchnię magazynową w Panattoni Park Sosnowiec I

Frigo Logistics to wiodący w Polsce operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych i farmaceutycznych. Posiada pięć centrów dystrybucyjnych (w Żninie, Błoniu koło Warszawy, Radomsku, Czeladzi, Żdżarach koło Szczecina). Łącznie zatrudnia około 450 pracowników.