Frisco.pl z akcją charytatywną we Wrocławiu, gdzie uruchomiło e-sklep

Frisco.pl przekazało 50 tysięcy produktów spożywczych i gospodarczych osobom potrzebującym w ramach akcji „Kupując Pomagasz”, organizowanej we współpracy z Fundacją UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Frisco.pl we Wrocławiu działa od grudnia 2020 roku.

Produkty przekazane przez Frisco.pl trafiły do lokalnych organizacji wspierających najbardziej potrzebujących za pośrednictwem warszawskiego i wrocławskiego Banku Żywności. Wśród organizacji z Wrocławia, do których trafiła pomoc, są: Stowarzyszenie Misja Dworcowa, Stowarzyszenie Pierwszy Krok i Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dziecięcy Dom.

W ramach współpracy Frisco.pl i Fundacja UNAWEZA prowadzą stałe działania – każdy klient sklepu ma możliwość jednorazowego skorzystania z kodu rabatowego, który obniża wartość zamówienia o 10 zł. Za każdy wykorzystany kod Frisco.pl przekazuje 10 zł na rzecz podopiecznych Fundacji UNAWEZA.