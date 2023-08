Friz stworzył nowy produkt. Powtórzy sukces lodów Ekipa?

- Kochani, przedstawiam Wam efekty ostatnich miesięcy pracy nad czymś zupełnie nowym… noRUSH. Jest to woda witaminowa o prostym składzie, w trzech pysznych smakach, funkcjach, które działają i robią różnice. Jak widzicie, ja dzisiaj mam smaka na mandarynkę, ale oprócz mandarynki mamy jagodę-limonkę oraz arbuz! Dajcie znać, który smak Wy wybraliście! - napisał na Instagramie Friz.

Czy napój powtórzy sukces lodów Ekipa? Produkt będzie do kupienia w sklepach Żabka.

Influencerzy odgrywają kluczową rolę w e-commerce, czyli handlu internetowym. Według raportu “E-przyszłość” opublikowanym przez Shoper aż 24% sprzedawców wybiera Influencer Marketing jako skuteczną formę promowania swoich sklepów internetowych. Znani internetowi celebryci promują produkty i usługi na swoich kanałach społecznościowych w zamian za określone stawki lub prowizję od sprzedaży. Sklepy udostępniają kody rabatowe specjalnie dla obserwatorów danego influencera. Popularną metodą są również linki afiliacyjne, dzięki którym właściciele sklepów mogą rozliczyć się z influencerem na podstawie realnego zysku osiągniętego z takiej kampanii.

– W dzisiejszych czasach chorujemy na tzw. “ślepotę reklamową” dlatego warto dywersyfikować umiejscowienie przekazu o naszej marce. Tradycyjne metody reklamy cyfrowej już nie wystarczą. Sprzedawcy coraz chętniej sięgają po wsparcie influencerów, którzy pomagają im docierać z informacją o produktach do nowych klientów – komentuje Barbara Kaleńczuk, ekspertka od komunikacji korporacyjnej w Shoper.

Influencerzy nie tylko skutecznie wspomagają promocję produktów innych firm, ale także odnajdują się w roli przedsiębiorców z własnym sklepem internetowym. Na platformie Shoper działa kilkadziesiąt sklepów prowadzonych przez popularnych internetowych idoli, między innymi: Jakub "Patec" Patecki, WK Dzik czy Kanał Sportowy.

– Obsługujemy coraz więcej klientów ze znanym w internecie nazwiskiem. Twórcy dostrzegli w posiadaniu własnego sklepu internetowego ogromny potencjał. Influencerzy dzięki posiadaniu własnego e-sklepu mogą skutecznie monetyzować swoją popularność. To działa na zasadzie zwrotu z inwestycji. Latami rozwijali markę osobistą i budowali społeczność wokół swojej osoby, by teraz móc czerpać z tego wymierne profity – mówi Artur Halik, Head of Sales w Shoper.