FRSiH 2021: 10 ciekawych cytatów o przyszłości branży spożywczej i handlu

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, podczas debaty Cyrkularny świat, cyrkularny biznes, cyrkularny handel powiedział:

- Mamy do czynienia z przyrostem populacji i niedoborem żywności. Ceny artykułów spożywczych rosną w bardzo szybkim tempie. Niezwykle ważnym tematem dla każdej branży - a zwłaszcza spożywczej - jest określenie jak będzie wyglądał dostęp do źródeł energii. Te koszty mają duży wpływ na ceny. Obecnie rosną ceny gazu - jeśli to tempo się utrzyma - to nie będziemy mieli pomidorów w zimie, bo ich produkcja będzie po prostu za droga.Jak zatem zastopować ocieplanie się klimatu i nie skazać ludzi na głód? To dopiero jest wyzwanie.

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex zauważył natomiast:

- Stawianie oczekiwań pozaprawnych jest za daleko idące i w taki sposób my naszego funkcjonowania na rynku nie rozumiemy. W związku z tym dobra firma to taka firma, która rozumie swoje otoczenie prawne, oczekiwania regulatora i je wypełnia. Tyle. Ci, którzy oczekują od nas, że mamy wyprzedzać regulacyjne otoczenie, oczekują od nas biznesowego "harakiri".

Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash wskazał: - Lokalny sklep ma duże szanse w przyszłości, ale musi postawić na lokalne produkty, być nowoczesny i mieć kontakt cyfrowy z klientem. W wielu miejscach sklep jest też miejscem spotkań. Pamiętajmy, że Warszawa to nie jest cała Polska. Nie możemy patrzeć na cały kraj z perspektywy stolicy. (...) Rolą sieci handlowych nie jest dyktowanie ludziom co mają jeść. Naszym zadaniem jest zapewnienie logistyki przyjaznej środowisku, zadbanie o bezpieczeństwo żywności, działanie w kierunku zapobiegania marnotrawstwu żywności oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Jerzy Roguski, dyrektor ds. komercyjnych i rozwoju handlu Żabka Polska zauwazył: - Zakupy impulsowe wracają, ale teraz impuls definiujemy inaczej - jako zaspokojenie szybkiej potrzeby. Jeśli klient ma ochotę na zdrowy koktajl, nie musi kupować 2 kg owoców, my oferujemy mu gotowy produkt. Klient idzie w kierunku upraszczania sobie życia. Rośnie liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, rośnie trend zero waste. Uważamy, że tzw. trend oszczędność czasu jest trendem długoterminowym.