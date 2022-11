FRSIH: ESG się opłaca, to widać w finansach

Podczas dzisiejszej debaty "ESG w branży spożywczej i handlowej" Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”oraz Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead, Accenture w Polsce przedstawili wnioski z najnowszego raportu "Moment zwrotny w branży spożywczej".

Strategia zrównoważonego rozwoju się opłaca

- Raport na ma celu ukazanie gdzie znajduje się branża w czasach wojny, inflacji, dostępność surowców, kosztów energii czy wyzwań środowiskowych i klimatycznych. Nasze badanie pokazuje, że 25 proc. z 200 przebadanych przez nas firm stawia na zrównoważony rozwój. 50 proc. z nich jest na początku drogi do zrównoważonego rozwoju - mówił Małgorzata Bojańczyk.

- Firmy, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju, odnotowały trzykrotnie większy wzrost zysku operacyjnego niż firmy, które tego nie zrobiły - zaznaczył Krzysztof Ślęczka.

- W badaniu zidentyfikowaliśmy, że 25% firm wyróżnia się praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Określamy ich jako lokalnych/polskich liderów. Kim jest pozostałe 75% badanych? Jedna trzecia z tych 75% to przedsiębiorstwa, które nazywamy „spóźnialskimi” – one nie zaczęły jeszcze wdrażać działań na drodze do zrównoważonego rozwoju. Pozostałe, czyli połowa badanych, pewne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju już wdrażają, ale wciąż są na początku drogi - wyjaśniał dyrektor Accenture.

Co odróżnia liderów od spóźnialskich?

Firmy wyodrębniły 6 aspektów odróżniających liderów od spóźnialskich. Są to:

- Stworzyli strategię, która pozwala im w pełni zoptymalizować i wykorzystywać wszystkie zasoby przedsiębiorstwa.

- Stworzyli narzędzia i rozwiązania do efektywnego monitorowania postępów na drodze do zeroemisyjności.

- Szukają synergii między różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Częściej

aktywnie gromadzą dane organizacji w jednym miejscu i wykorzystują potencjał analityki przy budowaniu rozwiązań

- Tworzą łańcuch dostaw pod kątem zrównoważonego rozwoju – pozyskują

zrównoważone surowce, biorą odpowiedzialność za rozwój i transformację dostawców, ale również weryfikują, na ile są oni zrównoważeni i sami korzystają z certyfikacji.

- Myślą nie tylko o produkcie, ale i o opakowaniu.

- Działają w ramach stowarzyszeń, tworzą partnerstwa, wspólnie kreują rozwiązania.

Co charakteryzuje polskich liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Badanie pokazuje, że liderów charakteryzują trzy czynniki:

- zrównoważony rozwój jest integralną częścią ich organizacji;

- zrównoważony rozwój jest priorytetem inwestycyjnym;

- firmy zmieniają łańcuch dostaw, biorąc pod uwagę wpływ swojej działalności na klimat, środowisko, społeczeństwo, gospodarkę a dodatkowo cenią działania lokalne, przestrzegają standardów i korzystają z certyfikatów;

Rekomendacje dla firm z sektora rolno-spożywczego?

- Kto postrzega zrównoważony rozwój jako wydatek, a nie nie szansę, może

wiele stracić. Liderzy i pionierzy zyskują najwięcej - podkreślał Krzysztof Ślęczka.

- Zrównoważony rozwój jest szansą dla firm na zabezpieczenie się przed zrywanymi łańcuchami dostaw, zbudowaniem odporności finansowej - dodała Małgorzata Bojańczyk.

- Traktujmy zrównoważony rozwój jako szansę, a nie zagrożenie. Podejmujmy decyzje opierając się na wiedzy i danych, wykorzystujmy innowacje i technologie do badania swojego wpływu na środowisko oraz budujmy transparentność i wiarygodność swojej firmy - podsumowała dyrektor stowarzyszenia „ASAP”.