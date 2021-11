FRSiH: Presje cenowe nie idą równolegle ze zmieniającym się popytem

W debacie na temat przejęć i fuzji na rynku spożywczym, które dokonały się w ostatnich miesiącach oraz tego, jaki wpływ mogła mieć na nie pandemia pojawił się także wątek inflacji.

Jak zaznaczył Tomasz Pietrzak, członek rady nadzorczej, Okechamp SA, Senior Vice-President, Cornerstone Investment Management, zjawisko to było obserwowalne także przed pandemią, zaś jego przyczyny są złożone.

- Samo zjawisko inflacji, czyli wzrostu kosztów produkcji nie jest niczym nowym. Natomiast to co jest nowe w polskich warunkach, i co jest ogromnym ryzykiem w naszej ocenie, to fakt, że presje cenowe nie idą równolegle ze zmieniającym się popytem na produkty. I to, z czym możemy mieć do czynienia, czego się chyba wszyscy obawiamy, to jest sytuacja w której popyt wolumenowy będzie spadał, a presja cenowa dalej będzie rosła. I to będzie ogromnym testem dla wielu przedsiębiorstw - podkreślił Pietrzak.

- Ale ona jest pewnym novum w polskich realiach, dlatego, że od 1990 r. nie mieliśmy z tym do czynienia. Zawsze te procesy cyklów gospodarczych szły równolegle, a obecnie przestają iść równolegle. I pandemia tak naprawdę w naszej ocenie przykryła to, co się miało dziać w zeszłym roku. Zarówno po stronie fiskalnej jak i monetarnej. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją trudną na rynku pracy, jak i na rynku energii, rynku transportu – w szczególności dla eksporterów to jest bardzo ważne. Gdzie dla przykładu fracht międzynarodowy, jeśli chodzi o statki i kontenery do Ameryki urósł z 2-3 ts. dolarów do 20 tys. dolarów w ciągu czterech miesięcy. Więc mamy tego typu wyzwania. I te facto trzeba się liczyć z tym, że to co zobaczmy na półkach w przeciągu najbliższych 3-4 miesięcy, to w niektórych produktach może być wręcz kilkakrotnością tego, co widzieliśmy przez ostatnie lata - przewiduje Tomasz Pietrzak.