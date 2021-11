FRSiH: Warto pomyśleć o wsparciu dla branży spożywczej

Tymczasem - jak zaznaczył Kolański, każdy z nas stawia czoło wyzwaniom na rynkach międzynarodowych osobno.

Kolański podjął także temat postrzegania Polaków jako dostawców tanich surowców. Apelował, aby polscy producenci skupili się na eksporcie produktów przetworzonych, a nie surowców. – Za granicę sprzedawajmy tylko nadwyżkę – mówił.

- Zainwestowaliśmy ogromne sumy w rozwój technologii i unowocześnienie produkcji, wyprzedziliśmy Zachód, więc spróbujmy to wykorzystać, aby były o nasze przewagi, a wtedy będziemy mogli konkurować innowacją. Kiedyś ktoś powiedział, że "nie wielki połyka małego, ale sprytny – powolnego". Polskie przedsiębiorstwa powinny być właśnie sprytne, ale współpracujmy – budujmy siłę razem, bo osobno niewiele możemy osiągać - dodał Jan Kolański.

Colian a Brexit

Colian nie miał większych problemów z Brexitem, ponieważ kilka lat przejął tam spółki i złączył je pod brandem Colian UK. - Dlatego łatwiej nam działać, mimo utrudnień na granicy - mówił Kolański.

- Wyzwaniem dla naszej irlandzkiej Lily O’Brien był brak dostaw do linii lotniczych i na lotniska w pandemii, co jest ważnym filarem działalności. Musieliśmy przesunąć wszystkie nasze zasoby na detal - dodał.

Żywność w pandemii

Zdaniem Jana Kolańskiego, rynek zmienił się, bo zmieniły się nasze zachowania. Wizyty w sklepie były o wiele szybsze, a konsumenci wybierali marki i produkty, które dobrze znali. Zmiana nawyków w pandemii to także większa konsumpcja ciastek i wafli kosztem pralin, które są domeną imprez okolicznościowych.

- Pandemia to także zachwianie się łańcuchów dostaw. My kupujemy wiele surowców z odległych regionów świata i to było największym naszym wyzwaniem - mówił.