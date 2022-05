Fundacja Biedronki rozdysponowała ponad 10 tys. kart na zakupy dla uchodźców

Karty są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących osób, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie. Będą zasilane kwotą 300 zł przez 3 miesiące. Dodatkowo Fundacja udostępniła 35 000 e-Kodów na doraźne zakupy do zrealizowania w Biedronce.

Ponad 10 tys. kart na zakupy dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja Biedronki przeznaczyła dla uchodźców 10 300 kart „Witamy i pomagamy” umożliwiających zakupy w sklepach sieci Biedronka. Karty doładowywane są przez trzy miesiące kwotą 300 zł (łącznie 900 zł). Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie trzy karty o łącznej wartości 2 700 zł.

Dla uchodźców, którzy planują wyjechać z Polski lub nie potrzebują długofalowego wsparcia Fundacja Biedronki zapewnia e-Kody na doraźne zakupy. E-Kod przyznawany jest jednorazowo i ma wartość 50 zł. Rodzina może otrzymać maksymalnie dziewięć e-Kodów (450 zł).

- Chcieliśmy mieć pewność, że pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących, dlatego podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio opiekują się uchodźcami. Dużym plusem programu jest fakt, że opiera się on na rozwiązaniach, które dają możliwość wyboru – uchodźcy sami decydują, co jest im najbardziej potrzebne w danej chwili - mówi prezeska Fundacji Biedronki, Katarzyna Scheer.

Karty i e-Kody przekazywane są do partnerskich organizacji pozarządowych, które mają bezpośredni kontakt z uchodźcami i mogą ocenić, dla których z nich taka forma pomocy jest najbardziej przydatna. Następnie organizacje partnerskie przekazują karty i e-Kody w ręce uchodźców, którzy mogą dysponować nimi według własnych potrzeb. W programie „Witamy i pomagamy - zakupy” Fundacja Biedronki współpracuje z 36 organizacjami