Fundacja Biedronki rusza z programem dla organizacji pomocowych. 4 mln zł w puli

Dla kogo program Żywnościowy SOS

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Do rozdysponowania są łącznie ponad 4 miliony złotych, które mają zwiększyć możliwości organizacji pomocowych w zakresie zapewniania żywności.

Program wsparcia organizacji pomocowych „Żywnościowy SOS” jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację najbardziej wrażliwych grup społecznych – osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, którym pomaga nasza Fundacja. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pozarządowe, które chcemy wesprzeć, by mogły pomóc jeszcze większej liczbie osób - powiedziała Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Organizacje objęte programem otrzymają od Fundacji Biedronki pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. E-Kody zostaną przekazane w dwóch turach: w listopadzie 2022 oraz w lutym 2023.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego, które prowadzą jeden z poniższych rodzajów działalności: prowadzą schroniska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także ogrzewalnie, noclegownie i jadłodajnie, prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pomocy żywnościowej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych niedożywieniem, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, np. w formie mobilnej kuchni czy paczek żywnościowych dla osób ubogich, prowadzą hospicja stacjonarne.



Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu powinny wypełnić formularz do 23 października 2022. O kwalifikacji do programu zadecyduje spełnienie wymogów wskazanych w regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.