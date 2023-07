Fundacja Biedronki wspiera Związek Powstańców Warszawskich

Czym zajmuje się Fundacja Biedronki

Fundacja Biedronki powstała trzy lata temu i od tamtej pory wspiera osoby starsze, prowadząc programy pomocowe na rzecz seniorów (głównie z innymi organizacjami partnerskimi). Tym razem zdecydowała się przekazać darowiznę na rzecz Związku Powstańców Warszawskich.

Nasza Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy osobom starszym. To, że możemy wspierać także Powstańców, jest dla nas wielkim zaszczytem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy poznać prawdziwych bohaterów i świadków historii. To także dla nas piękna lekcja odpowiedzialności - mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Związek Powstańców Warszawskich jest organizacją apolityczną, zrzeszającą byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 roku, niezależnie od ich przynależności do organizacji konspiracyjnych oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1944 roku na przyczółkach, jako żołnierzy jednej wielkiej bitwy. Obecnie do organizacji należy około 65 osób.

Darowizna pomoże Powstańcom Warszawskim

Otrzymana darowizna, w dobie inflacji, przez prawie 100-letnich Powstańców Warszawskich, stanowi bardzo istotny warunek ich jakości życia. Fakt, że wsparcie finansowe otrzymali przed 79. rocznicą Powstania Warszawskiego jest najlepszym dowodem pamięci o zrywie powstańczym i więzi społecznej międzypokoleniowej. A więź i zrozumienie potrzebne są w każdej epoce historycznej - powiedział kpt. Jerzy Mindziukiewicz, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

Co wiemy o Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Uruchomiła również program przeciwdziałania samotności seniorów „Danie Wspólnych Chwil”. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 140 mln złotych (status na lipiec 2023).