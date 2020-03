Fundacja Polska Bezgotówkowa przedłuża okres bezpłatnego korzystania z terminala

Inicjatywa kierowana jest do wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Pomoc będzie polegać na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r.

- Wierzymy, że ta propozycja może stanowić kolejną ulgę dla przedsiębiorców, których sytuacja jest teraz bardzo trudna. Nasze działania to jeden z elementów pakietu wsparcia dla przedsiębiorców oferowanego przez sektor finansowy w związku z epidemią koronawirusa – podkreślił Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Przedsiębiorcy w sposób automatyczny otrzymają – w zależności od tego, kiedy kończy się im dofinansowanie terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa – dodatkowo miesiąc, dwa lub trzy miesiące pokrycia kosztu czynszu za dzierżawę terminala.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.