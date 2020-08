Fundusz, w sporze z Mariuszem Świtalskim, ma zabezpieczenie na akcjach Czerwonej Torebki

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił trzeciego zabezpieczenia na roszczenia Forteam Investments wobec Mariusza Świtalskiego. Tym razem chodzi o 45,94% akcji spółki Czerwona Torebka.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital, uzyskała trzecie sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń. Zostało ono udzielone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu przeciwko kontrolowanej przez Mariusza Świtalskiego spółce Druga-Sowiniec Capital oraz Krzysztofowi Belcarzowi, byłemu dyrektorowi ds. Rozwoju w Świtalski FIZ, byłemu pełnomocnikowi zarządu ds. handlowych w Czerwonej Torebce, byłemu partnerowi ds. ekspansji w Świtalski & Synowie S.A. Uzyskane przez Forteam zabezpieczenie dotyczy roszczenia o uznanie za bezskuteczne dwóch umów sprzedaży pakietów akcji spółki Czerwona Torebka S.A. (odpowiednio 24 758 600 i 9 707 588 akcji) zawartych w marcu br. pomiędzy funduszem Świtalski FIZ a wymienionymi podmiotami. Zabezpieczenie roszczeń zostało uzyskane przez Forteam w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł.

Na podstawie uzyskanego zabezpieczenia dokonano kolejnego zajęcia przez Forteam akcji Czerwonej Torebki. Łącznie, na mocy pierwszego (uzyskanego w lutym br.) i trzeciego postanowienia sądu, 48,44% akcji Czerwonej Torebki zostało objętych zabezpieczeniem. Aktualnie 35,5% akcji Czerwonej Torebki zostało zajęte przez komornika, w stosunku do pozostałych 12,94% prowadzone są działania mające do tego doprowadzić.

– Będziemy w pełni korzystać z przyznanych nam przez sąd uprawnień pozwalających na aktywne włączenie się w procesy nadzorcze nad Czerwoną Torebką. Już to robimy, wykonując nasze prawa do ochrony interesów akcjonariuszy oraz ochrony interesów handlowych i aktywów spółki. Podjęte działania obejmują m.in. dogłębną analizę danych historycznych dotyczących wartości i wolumenu obrotów akcjami Czerwonej Torebki. Zamierzamy także skorzystać z naszego prawa do spotkania z zarządem, który odpowiada za obecną kondycję spółki, aby uzyskać wszystkie istotne informacje i poznać szczegółowe plany dotyczące jej przyszłości. Chcemy również wyrazić nasze obawy dotyczące wątpliwego sposobu zarządzania firmą. Wydaje się, że odbywa się to z korzyścią dla niektórych stron, a nie w sposób wymagany prawem i zgodny z obowiązkami zarządu – powiedział Christopher DeLise, Prezes funduszu Delta.